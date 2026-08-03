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ACG Radical AirFlow NXT Part superior de trail running de màniga llarga Dri-FIT - Home - Blanc/Anthracite

Materials reciclats

ACG Radical AirFlow NXT

Part superior de trail running de màniga llarga Dri-FIT - Home

149,99 €
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Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós que se centra a millorar la ventilació. Aquesta part superior de màniga llarga, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.


  • Color mostrat: Blanc/Anthracite
  • Model: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER ALS ATLETES EN MOVIMENT.

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós que se centra a millorar la ventilació. Aquesta part superior de màniga llarga, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.

Innovació radical

Radical AirFlow presenta una confecció molt transpirable amb obertures per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous. Les perforacions del disseny s'han dissenyat per accelerar el flux d'aire i maximitzar els mecanismes naturals de refrigeració del cos.

Confecció radical

El teixit Knit suau i perforat, que cobreix tota la peça, és molt versàtil i està dissenyat per oferir una mobilitat i una frescor superiors. A més, incorpora conductes de ventilació a les zones on s'acumula més escalfor i on hi ha més risc de fregament per ajudar-te a mantenir la frescor i la comoditat quilòmetre rere quilòmetre.

Proves radicals

En el marc d'una de les iniciatives de proves sobre el terreny més grans de la història de Nike Running, els membres de l'All Conditions Racing Department (ACRD) van provar el prototip al llarg de la temporada d'elit del 2025. L'equip de disseny de Nike va tenir en compte els comentaris de les proves fetes durant les curses i de les proves de recerca per perfeccionar la peça. En Caleb Olson, corredor de trail d'elit i atleta de l'ACRD, va portar el seu prototip en el camí cap a la victòria en una extenuant carrera de resistència de 100 milles el 2025, en la qual va aconseguir el segon millor temps de la història de la cursa.

Més avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Knit ultratranspirable amb perforacions és suau en contacte amb el cos.
  • El rivet elàstic i plegable manté la peça a lloc mentre et mous.

Detalls del producte

  • Logotip ACG al pit
  • Logotip All Conditions Racing Department (ACRD) a l'esquena
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Anthracite
  • Model: IQ5848-100

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (8)

4.5 estrelles

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

ACG Radical AirFlow NXT Part superior de trail running de màniga llarga Dri-FIT - Home

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Un microclima de frescor portàtil per combatre els senders més calorosos.

Disseny per a

Competicions de trail

Creat per

Mantenir la frescor

Ventilació per a

Circulació d'aire accelerada

Característiques de rendiment

  • Transpirabilitat extrema

    Les perforacions del disseny acceleren el flux d'aire sobre la pell com si una ràfega de vent circulés constantment al voltant del tors.

  • Provada per atletes

    Des de les sales climàtiques del Nike Sports Research Lab fins als podis. 50 atletes d'elit, 1.000 hores de patiment. Hem pensat en tots els imprevistos possibles i els ha superat.

  • Disseny per competir

    Ventilació al plec del braç i a aixella. Disseny cropped per facilitar l'accés a la cintura. Llargada de la màniga optimitzada per no tapar el rellotge.

Darrere del disseny

Caleb Olson

"Hem provat Radical AirFlow en un munt de condicions diferents (amb calor, fred, humitat, sequedat…) i l'hem optimitzat exactament al que em semblava ideal per al dia de la cursa."

Caleb Olson

Atleta ACG, campió de la Western States 100 del 2025

Completa el look

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