Materials reciclats
ACG Phantazma
Jaqueta Storm-FIT ADV - Dona
Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 75 % de fibres de nylon reciclat.
Resistent al vent, impermeable i a punt per a l'aventura. Vam passar 5 dies fent senderisme per les Dolomites, al nord-est d'Itàlia, per provar aquesta jaqueta. Es combina una confecció lleugera de 2,5 l amb diversos tancaments per oferir una sensació de transpirabilitat resistent al vent. I què passa quan no necessites tanta protecció? Es pot desar de manera compacta plegant-la a la butxaca.
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Summit White
- Model: IF0101-010
ACG Phantazma
Resistent al vent, impermeable i a punt per a l'aventura. Vam passar 5 dies fent senderisme per les Dolomites, al nord-est d'Itàlia, per provar aquesta jaqueta. Es combina una confecció lleugera de 2,5 l amb diversos tancaments per oferir una sensació de transpirabilitat resistent al vent. I què passa quan no necessites tanta protecció? Es pot desar de manera compacta plegant-la a la butxaca.
Detalls del producte
- 100 % nylon
- Ajust relaxat
- Logotips Nike ACG i Nike Swoosh brodats
- Etiqueta Phantazma cosida a l'interior
- Veta
- Vores elàstiques
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Summit White
- Model: IF0101-010
Talles i ajustos
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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ACG Phantazma
La tecnologia avançada impermeable i resistent al vent et protegeix de les tempestes.
Disseny per a
Senderisme
Protecció contra l'aigua
Impermeable
Protecció contra el fred
Per a temperatures baixes
Protecció contra el vent
A prova de vent
Especificacions tècniques
Tecnologia
Storm-FIT ADV
Sostenibilitat
Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 75 % de fibres de nylon reciclat.