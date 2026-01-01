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ACG Phantazma Jaqueta Storm-FIT ADV - Dona - Negre/Negre/Negre/Summit White

Materials reciclats

ACG Phantazma

Jaqueta Storm-FIT ADV - Dona

159,99 €
Negre/Negre/Negre/Summit White
Safety Orange/Grey Fog/College Grey/Summit White
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 75 % de fibres de nylon reciclat.

Resistent al vent, impermeable i a punt per a l'aventura. Vam passar 5 dies fent senderisme per les Dolomites, al nord-est d'Itàlia, per provar aquesta jaqueta. Es combina una confecció lleugera de 2,5 l amb diversos tancaments per oferir una sensació de transpirabilitat resistent al vent. I què passa quan no necessites tanta protecció? Es pot desar de manera compacta plegant-la a la butxaca.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Summit White
  • Model: IF0101-010

ACG Phantazma

159,99 €

Resistent al vent, impermeable i a punt per a l'aventura. Vam passar 5 dies fent senderisme per les Dolomites, al nord-est d'Itàlia, per provar aquesta jaqueta. Es combina una confecció lleugera de 2,5 l amb diversos tancaments per oferir una sensació de transpirabilitat resistent al vent. I què passa quan no necessites tanta protecció? Es pot desar de manera compacta plegant-la a la butxaca.

Detalls del producte

  • 100 % nylon
  • Ajust relaxat
  • Logotips Nike ACG i Nike Swoosh brodats
  • Etiqueta Phantazma cosida a l'interior
  • Veta
  • Vores elàstiques
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Summit White
  • Model: IF0101-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    ACG Phantazma Jaqueta Storm-FIT ADV - Dona

    ACG Phantazma

    159,99 €

    La tecnologia avançada impermeable i resistent al vent et protegeix de les tempestes.

    Disseny per a

    Senderisme

    Protecció contra l'aigua

    Impermeable

    Protecció contra el fred

    Per a temperatures baixes

    Protecció contra el vent

    A prova de vent

    Especificacions tècniques

    Tecnologia

    Storm-FIT ADV

    Sostenibilitat

    Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 75 % de fibres de nylon reciclat.

    Característiques de rendiment

    • Confecció per capes

      Aquesta capa lleugera de 2,5 l és impermeable, resistent al vent i transpirable.

    • Disseny plegable

      Aquesta jaqueta es pot plegar i ficar fàcilment a la seva pròpia butxaca mentre estàs de ruta.

    • Espai segur per a les teves coses

      Les butxaques amb cremallera són ideals per desar-hi els objectes indispensables.

    Completa el look