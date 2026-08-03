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Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de running - Nen/a - Negre/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Sabatilles de running - Nen/a

109,99 €
Negre/Anthracite/Summit White
Negre/Anthracite/Negre
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Si tens pensat passar per camins tortuosos, millor que portis el teu equipament ACG. Aquestes sabatilles de trail running Pegasus 6, lleugeres i transpirables, inclouen escuma ReactX Lite per a una trepitjada duradora i reactiva. La sola exterior de goma tot terreny t'ajuda a mantenir el ritme independentment del terreny.


  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
  • Model: IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

Si tens pensat passar per camins tortuosos, millor que portis el teu equipament ACG. Aquestes sabatilles de trail running Pegasus 6, lleugeres i transpirables, inclouen escuma ReactX Lite per a una trepitjada duradora i reactiva. La sola exterior de goma tot terreny t'ajuda a mantenir el ritme independentment del terreny.

Avantatges

  • La part superior de malla lleugera és resistent i transpirable, alhora que és molt lleugera.
  • Aquestes Pegasus, fabricades amb més escuma ReactX que l'última versió, ofereixen més subjecció i amortiment per a carreres en terrenys molt rocallosos.
  • La sola exterior d'alta tracció proporciona més adherència en condicions humides.

Detalls del producte

  • Veta al taló
  • Cordons clàssics
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
  • Model: IH2305-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de running - Nen/a

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

PREGUNTES FREQÜENTS (8)

Per a qui són més adequades les ACG Pegasus Trail?

Les ACG Pegasus Trail són ideals per als nens i nenes que adoren sortir a l'exterior. Estan dissenyades per adaptar-se a camins de muntanya sense asfaltar, terrenys mixtos i aventures del dia a dia, amb durabilitat, un amortiment reactiu i una tracció preparada per al trail.

Quina tecnologia d'amortiment fan servir les ACG Pegasus Trail?

Una entresola d'escuma ReactX amb una alçada superior més alta proporciona un amortiment durador i reactiu i una sensació d'estabilitat a la planta del peu. Ajuda els nens i nenes a mantenir la comoditat en terrenys irregulars.

Com han millorat les ACG Pegasus Trail respecte a les versions anteriors?

Hem afegit més escuma ReactX per augmentar l'amortiment en comparació amb les versions anteriors. La sola exterior renovada ajuda a oferir una subjecció òptima en camins humits i irregulars i en terrenys mixtos.

Com funciona la sola exterior de les ACG Pegasus Trail en terrenys humits i irregulars?

La sola exterior Nike Trail All Terrain Compound (ATC) està dissenyada per proporcionar adherència en senders humits i en terrenys irregulars i accidentats.

Com de versàtils són les ACG Pegasus Trail per anar per senders, per carretera i per a l'activitat quotidiana?

Les ACG Pegasus Trail combinen un amortiment reactiu amb una tracció duradora i una comoditat que dura tot el dia per anar on vulguin els nens.

Com de fàcil és per als nens i nenes posar-se i treure's les ACG Pegasus Trail?

Una veta al taló permet que els nens i nenes es posin les ACG Pegasus Trail fàcilment, mentre que els cordons tradicionals ofereixen un ajust segur.

Com de transpirables són les ACG Pegasus Trail per als nens actius?

La malla lleugera a la part superior permet que l'aire circuli i afavoreix la transpirabilitat dels peus. Hem reforçat les zones que es desgasten més perquè les sabatilles puguin resistir moltes aventures a l'aire lliure.

Quan cal que els nens canviïn les ACG Pegasus Trail?

Per mantenir la comoditat i la confiança en cada trepitjada, el moment de comprar un parell nou de sabatilles és quan l'amortiment comença a ser poc efectiu o el patró de la sola exterior mostra un desgast evident.

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