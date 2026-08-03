Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de running - Nen/a

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Si tens pensat passar per camins tortuosos, millor que portis el teu equipament ACG. Aquestes sabatilles de trail running Pegasus 6, lleugeres i transpirables, inclouen escuma ReactX Lite per a una trepitjada duradora i reactiva. La sola exterior de goma tot terreny t'ajuda a mantenir el ritme independentment del terreny.
Nike ACG Pegasus Trail
Si tens pensat passar per camins tortuosos, millor que portis el teu equipament ACG. Aquestes sabatilles de trail running Pegasus 6, lleugeres i transpirables, inclouen escuma ReactX Lite per a una trepitjada duradora i reactiva. La sola exterior de goma tot terreny t'ajuda a mantenir el ritme independentment del terreny.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail
Les ACG Pegasus Trail són ideals per als nens i nenes que adoren sortir a l'exterior. Estan dissenyades per adaptar-se a camins de muntanya sense asfaltar, terrenys mixtos i aventures del dia a dia, amb durabilitat, un amortiment reactiu i una tracció preparada per al trail.
Una entresola d'escuma ReactX amb una alçada superior més alta proporciona un amortiment durador i reactiu i una sensació d'estabilitat a la planta del peu. Ajuda els nens i nenes a mantenir la comoditat en terrenys irregulars.
Hem afegit més escuma ReactX per augmentar l'amortiment en comparació amb les versions anteriors. La sola exterior renovada ajuda a oferir una subjecció òptima en camins humits i irregulars i en terrenys mixtos.
La sola exterior Nike Trail All Terrain Compound (ATC) està dissenyada per proporcionar adherència en senders humits i en terrenys irregulars i accidentats.
Les ACG Pegasus Trail combinen un amortiment reactiu amb una tracció duradora i una comoditat que dura tot el dia per anar on vulguin els nens.
Una veta al taló permet que els nens i nenes es posin les ACG Pegasus Trail fàcilment, mentre que els cordons tradicionals ofereixen un ajust segur.
La malla lleugera a la part superior permet que l'aire circuli i afavoreix la transpirabilitat dels peus. Hem reforçat les zones que es desgasten més perquè les sabatilles puguin resistir moltes aventures a l'aire lliure.
Per mantenir la comoditat i la confiança en cada trepitjada, el moment de comprar un parell nou de sabatilles és quan l'amortiment comença a ser poc efectiu o el patró de la sola exterior mostra un desgast evident.