ACG Pegasus Trail By You
Sabatilles de trail running - Dona
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Corre per paisatges pintorescs amb comoditat, amortiment i colors personalitzats. Aquest és el concepte darrere de les ACG Pegasus Trail By You. Les sabatilles estan fetes per als senders amb la reactivitat que ja coneixes de la carretera. A més, ara les pots personalitzar per fer gala de la teva creativitat. Ens hem assegurat que tinguin l'adherència que necessites per a la tracció en terrenys humits. I l'ajust? L'avantpeu més ample proporciona espai addicional per moure els dits.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ8040-900
- País/regió d'origen: Xina
ACG Pegasus Trail By You
Corre per paisatges pintorescs amb comoditat, amortiment i tracció adherent.
Corre per paisatges pintorescs amb comoditat, amortiment i colors personalitzats. Aquest és el concepte darrere de les ACG Pegasus Trail By You. Les sabatilles estan fetes per als senders amb la reactivitat que ja coneixes de la carretera. A més, ara les pots personalitzar per fer gala de la teva creativitat. Ens hem assegurat que tinguin l'adherència que necessites per a la tracció en terrenys humits. I l'ajust? L'avantpeu més ample proporciona espai addicional per moure els dits.
Part superior de malla Engineered
La part superior, d'eficàcia demostrada, està confeccionada amb malla Engineered lleugera que combina durabilitat i transpirabilitat. Desferma la creativitat amb una gran varietat d'opcions de colors al revestiment.
Entresola d'escuma ReactX
Aquesta edició de les Pegasus Trail incorpora més escuma ReactX que abans. L'alçada superior proporciona retorn d'energia amb una trepitjada reactiva i estable.
Sola exterior d'alta tracció
Aquesta generació nova del Nike All Terrain Compound (ATC) t'ofereix més tracció que abans perquè puguis córrer per senders humits i terrenys tècnics amb total confiança. A més, les diverses opcions de color et permeten triar la paleta que més et representi.
Puntera redissenyada
Hem ampliat la puntera i l'avantpeu perquè et sentis a gust quilòmetre rere quilòmetre, tant en pujades com en baixades. Un disseny més ampli significa més estabilitat en els camins tècnics.
Dona-hi un toc personal
Les teves inicials? Potser un sobrenom? La teva marca personal objectiu? Deixa anar la teva creativitat a la llengüeta de cada sabatilla.
Detalls Nike By You
- Pes: 247 g aprox. (número 39 de dona)
- Drop del taló a la puntera: 8 mm
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'eleccions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ8040-900
- País/regió d'origen: Xina
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ACG Pegasus Trail By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.