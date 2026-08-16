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Nike ACG Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona

34,99 €
Mink Brown/Summit White
Negre/Summit White
Summit White/Negre
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta, ideal per a l'aire lliure, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per oferir comoditat durant tot el dia. El teixit dens i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i duradora.


  • Color mostrat: Mink Brown/Summit White
  • Model: II7283-214

Nike ACG

34,99 €

Aquesta samarreta, ideal per a l'aire lliure, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per oferir comoditat durant tot el dia. El teixit dens i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i duradora.

Detalls del producte

  • 63 % polièster, 37 % cotó.
  • Logotip ACG brodat
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Mink Brown/Summit White
  • Model: II7283-214

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Nike ACG Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona

Nike ACG

34,99 €

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