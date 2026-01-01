Materials reciclats
Nike ACG "Mystery Lights"
Jaqueta per a la neu
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta jaqueta, confeccionada per mantenir la protecció contra el vent i l'aigua, està confeccionada amb teixit GORE-TEX i amb la tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La confecció de tres capes es compon d'una membrana impermeable que es troba entre un teixit exterior resistent i un folre interior.
- Color mostrat: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Model: HV1131-353
Nike ACG "Mystery Lights"
Aquesta jaqueta, confeccionada per mantenir la protecció contra el vent i l'aigua, està confeccionada amb teixit GORE-TEX i amb la tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La confecció de tres capes es compon d'una membrana impermeable que es troba entre un teixit exterior resistent i un folre interior.
Inspirada en el cel
El Parc Nacional Big Bend és una vasta zona de la Desert Chihuahuan a l'oest de Texas (EUA). Tot i que la zona normalment té alguns dels cels més foscos del país, la foscor és trencada per les llums de Marfa, unes esferes fantasmagòriques que brillen sobre el desert. Aquestes llums van inspirar el nom de la col·lecció.
Protecció avançada
El teixit GORE-TEX impermeable evita la humitat mentre et concentres en l'aventura. La tecnologia Nike Storm-FIT ADV combina un teixit impermeable i resistent al vent amb un disseny avançat i característiques que mantenen la comoditat en les condicions més adverses. Les cremalleres impermeables afegeixen protecció addicional per fer front al mal temps.
Ideal per als esports d'hivern
El protector per a la neu incorporat i els punys més llargs amb reguladors de veta adherent als canells eviten que la neu entri per les vores. Les cremalleres que van des de les aixelles fins a la cintura milloren la ventilació i permeten accedir fàcilment als objectes que es troben a les butxaques de la capa base. La butxaca amb cremallera a la màniga fa que posar-se la peça sigui més fàcil.
Disseny per a l'aventura
L'ajust oversized ofereix molt d'espai al cos per afavorir la llibertat de moviment i és ideal perquè sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba. El cordó elàstic i el regulador a la cintura proporcionen l'ajust perfecte. El botó regulador a la part posterior de la caputxa s'ha dissenyat per ajustar-la sobre el casc.
Més avantatges
- S'ha dissenyat per enganxar-la a la granota "Mystery Lights".
- Les butxaques per a les mans amb cremallera tenen un folre de tricot càlid.
Detalls del producte
- Pedaç intern amb la inscripció "Mystery Lights"
- Mosquetó ACG
- Butxaca interior oberta
- Caputxa amb visera
- Veta
- Cos: 100 % polièster. Folre: 100 % polièster. Folre dels panells: 85% polièster / 15% elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Model: HV1131-353
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust oversized: ample i espaiós
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike ACG "Mystery Lights"