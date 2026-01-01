Materials reciclats
Nike ACG "Mystery Lights"
Granota Storm-FIT ADV
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta granota, confeccionada per mantenir la protecció contra el vent i l'aigua, està confeccionada amb teixit GORE-TEX i amb la tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La confecció de tres capes es compon d'una membrana impermeable que es troba entre un teixit exterior resistent i un folre interior.
- Color mostrat: Safety Orange/Mosswood Brown/Negre/Mosswood Brown
- Model: HV1127-819
Nike ACG "Mystery Lights"
Aquesta granota, confeccionada per mantenir la protecció contra el vent i l'aigua, està confeccionada amb teixit GORE-TEX i amb la tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La confecció de tres capes es compon d'una membrana impermeable que es troba entre un teixit exterior resistent i un folre interior.
Inspirada en el cel
El Parc Nacional Big Bend és una vasta zona de la Desert Chihuahuan a l'oest de Texas (EUA). Tot i que la zona normalment té alguns dels cels més foscos del país, la foscor és trencada per les llums de Marfa, unes esferes fantasmagòriques que brillen sobre el desert. Aquestes llums van inspirar el nom de la col·lecció.
Protecció avançada
El teixit GORE-TEX impermeable evita la humitat mentre et concentres en l'aventura. La tecnologia Nike Storm-FIT ADV combina un teixit impermeable i resistent al vent amb un disseny avançat i característiques que mantenen la comoditat en les condicions més adverses. Les cremalleres impermeables afegeixen protecció addicional contra les inclemències del temps.
Ideal per als esports d'hivern
A la zona dels turmells incorpora polaines per a la neu amb cremallera, punys elàstics i botons de pressió per mantenir la subjecció a les botes. El folre de malla capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat. Les butxaques funcionals frontals i per a les mans amb cremallera incorporen un folre suau i càlid.
Disseny per a l'aventura
El disseny és més ample a la part superior, les cuixes i els camals. Els reguladors amb veta adherent a la cintura ofereixen un ajust ferm.
Més avantatges
S'ha dissenyat per enganxar-la a la jaqueta "Mystery Lights".
Detalls del producte
- Logotip ACG brodat
- Pedaç intern amb la inscripció "Mystery Lights"
- Mosquetó ACG
- Cos: 100 % polièster. Revestiments: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster. Folre dels panells: 85 % polièster, 15 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Safety Orange/Mosswood Brown/Negre/Mosswood Brown
- Model: HV1127-819
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 187 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike ACG "Mystery Lights"