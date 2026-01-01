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ACG Motxilla - Nen/a (18 l) - Negre

ACG

Motxilla - Nen/a (18 l)

64,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Tant per sortir a explorar la natura com per anar a classe, aquesta motxilla estarà a l'altura. Està confeccionada amb material durador i un acabat resistent a l'aigua. A més, el compartiment principal té molt d'espai i inclou una funda enconxada a l'interior per al portàtil, pràctiques butxaques per a ampolles i una butxaca frontal amb cremallera per desar objectes petits en un lloc segur i de fàcil accés.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IZ8090-010

ACG

64,99 €

Tant per sortir a explorar la natura com per anar a classe, aquesta motxilla estarà a l'altura. Està confeccionada amb material durador i un acabat resistent a l'aigua. A més, el compartiment principal té molt d'espai i inclou una funda enconxada a l'interior per al portàtil, pràctiques butxaques per a ampolles i una butxaca frontal amb cremallera per desar objectes petits en un lloc segur i de fàcil accés.

Detalls del producte

  • 43 cm d'alçada x 28 cm de llargada x 15 cm de profunditat. Longitud de la corretja: 89 cm (màxima), 44 cm (mínima)
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IZ8090-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG Motxilla - Nen/a (18 l)

    ACG

    64,99 €

    Completa el look