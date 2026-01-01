ACG
Motxilla - Nen/a (18 l)
Tant per sortir a explorar la natura com per anar a classe, aquesta motxilla estarà a l'altura. Està confeccionada amb material durador i un acabat resistent a l'aigua. A més, el compartiment principal té molt d'espai i inclou una funda enconxada a l'interior per al portàtil, pràctiques butxaques per a ampolles i una butxaca frontal amb cremallera per desar objectes petits en un lloc segur i de fàcil accés.
- Color mostrat: Negre
- Model: IZ8090-010
ACG
Tant per sortir a explorar la natura com per anar a classe, aquesta motxilla estarà a l'altura. Està confeccionada amb material durador i un acabat resistent a l'aigua. A més, el compartiment principal té molt d'espai i inclou una funda enconxada a l'interior per al portàtil, pràctiques butxaques per a ampolles i una butxaca frontal amb cremallera per desar objectes petits en un lloc segur i de fàcil accés.
Detalls del producte
- 43 cm d'alçada x 28 cm de llargada x 15 cm de profunditat. Longitud de la corretja: 89 cm (màxima), 44 cm (mínima)
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IZ8090-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG