Materials reciclats
Nike ACG "Lunar Lake"
Jaqueta Therma-FIT ADV - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta jaqueta de plomes ACG està confeccionada amb un aïllament PrimaLoft® que manté la calidesa durant les aventures quan fa fred. Si comença a fer una mica de bon temps, pots doblegar la jaqueta dins de la bossa inclosa per transportar-la fàcilment.
- Color mostrat: Anthracite/Negre
- Model: HV1144-060
Nike ACG "Lunar Lake"
Aquesta jaqueta de plomes ACG està confeccionada amb un aïllament PrimaLoft® que manté la calidesa durant les aventures quan fa fred. Si comença a fer una mica de bon temps, pots doblegar la jaqueta dins de la bossa inclosa per transportar-la fàcilment.
Protecció contra el fred
La tecnologia Nike Therma-FIT ADV combina un teixit que regula l'escalfor del cos amb característiques avançades que mantenen la calidesa quan fa fred. La peça incorpora aïllament PrimaLoft®, un material lleuger que ofereix una calidesa fiable. Està confeccionat amb fibres fines que creen diverses cambres d'aire aïllant per retenir l'escalfor i expulsar la humitat.
Ajust per a l'aire lliure
Aquest abric presenta un ajust relaxat que és ample al cos, perfecte per combinar-lo amb altres peces. La combinació de caputxa i tapaboques ofereix més protecció al cap i a la cara. El sistema de cordons elàstics a la cintura ofereix un ajust regulable.
Disseny plegable i còmode
Aquesta jaqueta de plomes es plega dins d'una bosseta interior de malla i es pot fer servir com a coixí al campament.
Detalls del producte
- Logotip ACG brodat que brilla en la foscor
- Esfera en forma d'ovni que brilla en la foscor
- Mosquetó ACG
- Butxaques per a les mans amb cremallera
- Cremallera bidireccional
- Cos: 100 % nylon. Folre/farciment: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Anthracite/Negre
- Model: HV1144-060
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 180 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike ACG "Lunar Lake"