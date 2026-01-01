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Nike ACG "Lunar Lake" Jaqueta Therma-FIT ADV - Home - Anthracite/Negre

Materials reciclats

Nike ACG "Lunar Lake"

Jaqueta Therma-FIT ADV - Home

349,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquesta jaqueta de plomes ACG està confeccionada amb un aïllament PrimaLoft® que manté la calidesa durant les aventures quan fa fred. Si comença a fer una mica de bon temps, pots doblegar la jaqueta dins de la bossa inclosa per transportar-la fàcilment.


  • Color mostrat: Anthracite/Negre
  • Model: HV1144-060

Nike ACG "Lunar Lake"

349,99 €

Aquesta jaqueta de plomes ACG està confeccionada amb un aïllament PrimaLoft® que manté la calidesa durant les aventures quan fa fred. Si comença a fer una mica de bon temps, pots doblegar la jaqueta dins de la bossa inclosa per transportar-la fàcilment.

Protecció contra el fred

La tecnologia Nike Therma-FIT ADV combina un teixit que regula l'escalfor del cos amb característiques avançades que mantenen la calidesa quan fa fred. La peça incorpora aïllament PrimaLoft®, un material lleuger que ofereix una calidesa fiable. Està confeccionat amb fibres fines que creen diverses cambres d'aire aïllant per retenir l'escalfor i expulsar la humitat.

Ajust per a l'aire lliure

Aquest abric presenta un ajust relaxat que és ample al cos, perfecte per combinar-lo amb altres peces. La combinació de caputxa i tapaboques ofereix més protecció al cap i a la cara. El sistema de cordons elàstics a la cintura ofereix un ajust regulable.

Disseny plegable i còmode

Aquesta jaqueta de plomes es plega dins d'una bosseta interior de malla i es pot fer servir com a coixí al campament.

Detalls del producte

  • Logotip ACG brodat que brilla en la foscor
  • Esfera en forma d'ovni que brilla en la foscor
  • Mosquetó ACG
  • Butxaques per a les mans amb cremallera
  • Cremallera bidireccional
  • Cos: 100 % nylon. Folre/farciment: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Anthracite/Negre
  • Model: HV1144-060

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 180 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike ACG "Lunar Lake" Jaqueta Therma-FIT ADV - Home

    Nike ACG "Lunar Lake"

    349,99 €

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