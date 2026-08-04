ACG LDV Sabatilles - Home

A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Abans que ACG fos ACG, les LDV ja arribaven als cims. Inicialment, les LDV eren sabatilles de running per a distàncies llargues, però es van sotmetre a algunes millores relacionades amb la durabilitat per preparar-les per al trail. El model actual continua incorporant la malla transpirable i les soles exteriors adherents tipus gofra, però ocupa el lloc que li pertoca: ACG. Visca les Long Distance Vector!
ACG LDV
Abans que ACG fos ACG, les LDV ja arribaven als cims. Inicialment, les LDV eren sabatilles de running per a distàncies llargues, però es van sotmetre a algunes millores relacionades amb la durabilitat per preparar-les per al trail. El model actual continua incorporant la malla transpirable i les soles exteriors adherents tipus gofra, però ocupa el lloc que li pertoca: ACG. Visca les Long Distance Vector!
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.6 estrelles
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
More, more, more!
grandmastergee
Much love! I own the previous two versions/colorways. Not sure if I’m going to grab these red ones because I lean towards earth tones. Would love to see gray or navy or forest green or tan/brown.
ACG LDV