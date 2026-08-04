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ACG LDV Sabatilles - Home - Wolf Grey/Summit White/Blanc/Blau marí

ACG LDV

Sabatilles - Home

129,99 €
Wolf Grey/Summit White/Blanc/Blau marí
Varsity Red/Sail/Blanc/Wolf Grey
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Abans que ACG fos ACG, les LDV ja arribaven als cims. Inicialment, les LDV eren sabatilles de running per a distàncies llargues, però es van sotmetre a algunes millores relacionades amb la durabilitat per preparar-les per al trail. El model actual continua incorporant la malla transpirable i les soles exteriors adherents tipus gofra, però ocupa el lloc que li pertoca: ACG. Visca les Long Distance Vector!


  • Color mostrat: Wolf Grey/Summit White/Blanc/Blau marí
  • Model: IF2857-001

ACG LDV

129,99 €

Abans que ACG fos ACG, les LDV ja arribaven als cims. Inicialment, les LDV eren sabatilles de running per a distàncies llargues, però es van sotmetre a algunes millores relacionades amb la durabilitat per preparar-les per al trail. El model actual continua incorporant la malla transpirable i les soles exteriors adherents tipus gofra, però ocupa el lloc que li pertoca: ACG. Visca les Long Distance Vector!

Avantatges

  • La part superior de malla és duradora i transpirable.
  • La sola exterior de goma tipus gofra ofereix una tracció duradora i un estil tradicional.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Wolf Grey/Summit White/Blanc/Blau marí
  • Model: IF2857-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (23)

4.6 estrelles

  • A great simple ACG

    twjaynes

    Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe

  • Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.

    Nacho Saera

    Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.

  • More, more, more!

    grandmastergee

    Much love! I own the previous two versions/colorways. Not sure if I’m going to grab these red ones because I lean towards earth tones. Would love to see gray or navy or forest green or tan/brown.

ACG LDV Sabatilles - Home

ACG LDV

129,99 €

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