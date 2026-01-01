Materials reciclats
ACG Lava Flow
Jaqueta Therma-FIT ADV - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta jaqueta, en poques paraules, regula la temperatura, repel·leix l'aigua i és lleugera. Per posar-la a prova, la vam dur en una sortida en canoa pel Parc Nacional de Big Bend, a l'oest de Texas (EUA). Nits fredes al desert? No et preocupis. I quan no necessitis la calidesa amb aïllament, pots plegar-la i desar-la a la butxaca interior.
- Color mostrat: College Grey/Negre/Mean Green/Summit White
- Model: II0917-009
ACG Lava Flow
Aquesta jaqueta, en poques paraules, regula la temperatura, repel·leix l'aigua i és lleugera. Per posar-la a prova, la vam dur en una sortida en canoa pel Parc Nacional de Big Bend, a l'oest de Texas (EUA). Nits fredes al desert? No et preocupis. I quan no necessitis la calidesa amb aïllament, pots plegar-la i desar-la a la butxaca interior.
Detalls del producte
- Logotips Nike ACG i Nike Swoosh brodats
- Cremallera bidireccional repel·lent a l'aigua amb protector
- Butxaques repel·lents a l'aigua amb cremallera per a les mans
- Cos: 100 % nylon. Folre/farciment: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: College Grey/Negre/Mean Green/Summit White
- Model: II0917-009
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 180 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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ACG Lava Flow
La tecnologia que regula l'escalfor i l'acabat repel·lent a l'aigua t'ajuden a fer front a les temperatures més fredes.
Disseny per a
Aventures quotidianes
Protecció contra l'aigua
Repel·lent a l'aigua
Protecció contra el fred
Per a les baixes temperatures
Protecció contra el vent
Resistent al vent
Pes
Aprox. 660 g (talla M per a home)
Especificacions tècniques
Tecnologia
Therma FIT ADV
Farciment
Farciment Primaloft®
Sostenibilitat
Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 75 % de fibres de nylon reciclat.