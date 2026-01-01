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ACG Lava Flow Jaqueta Therma-FIT ADV - Home - College Grey/Negre/Mean Green/Summit White

Materials reciclats

ACG Lava Flow

Jaqueta Therma-FIT ADV - Home

259,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquesta jaqueta, en poques paraules, regula la temperatura, repel·leix l'aigua i és lleugera. Per posar-la a prova, la vam dur en una sortida en canoa pel Parc Nacional de Big Bend, a l'oest de Texas (EUA). Nits fredes al desert? No et preocupis. I quan no necessitis la calidesa amb aïllament, pots plegar-la i desar-la a la butxaca interior.


  • Color mostrat: College Grey/Negre/Mean Green/Summit White
  • Model: II0917-009

ACG Lava Flow

259,99 €

Aquesta jaqueta, en poques paraules, regula la temperatura, repel·leix l'aigua i és lleugera. Per posar-la a prova, la vam dur en una sortida en canoa pel Parc Nacional de Big Bend, a l'oest de Texas (EUA). Nits fredes al desert? No et preocupis. I quan no necessitis la calidesa amb aïllament, pots plegar-la i desar-la a la butxaca interior.

Detalls del producte

  • Logotips Nike ACG i Nike Swoosh brodats
  • Cremallera bidireccional repel·lent a l'aigua amb protector
  • Butxaques repel·lents a l'aigua amb cremallera per a les mans
  • Cos: 100 % nylon. Folre/farciment: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: College Grey/Negre/Mean Green/Summit White
  • Model: II0917-009

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 180 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    ACG Lava Flow Jaqueta Therma-FIT ADV - Home

    ACG Lava Flow

    259,99 €

    La tecnologia que regula l'escalfor i l'acabat repel·lent a l'aigua t'ajuden a fer front a les temperatures més fredes.

    Disseny per a

    Aventures quotidianes

    Protecció contra l'aigua

    Repel·lent a l'aigua

    Protecció contra el fred

    Per a les baixes temperatures

    Protecció contra el vent

    Resistent al vent

    Pes

    Aprox. 660 g (talla M per a home)

    Especificacions tècniques

    Tecnologia

    Therma FIT ADV

    Farciment

    Farciment Primaloft®

    Sostenibilitat

    Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 75 % de fibres de nylon reciclat.

    Característiques de rendiment

    • Aïllament d'alt rendiment

      L'aïllament PrimaLoft® utilitza la tecnologia Nike Therma-FIT ADV per crear un teixit avançat que regula l'escalfor i perquè puguis mantenir la calidesa quan fa fred.

    • Plega-la i continua

      Si comença a fer calor, es pot plegar la jaqueta dins de la butxaca interior i enganxar-la a la motxilla amb el mosquetó ACG.

    • Detalls regulables

      El sistema de cordons elàstics a la cintura i la caputxa regulable permeten personalitzar-ne l'ajust.

    Completa el look