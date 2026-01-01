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ACG Jaqueta Phantazama - Nen/a - Tattoo

ACG

Jaqueta Phantazama - Nen/a

129,99 €
Tattoo
Negre
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta jaqueta amb caputxa proporciona una protecció lleugera i impermeable per a condicions humides. Està confeccionada amb un teixit Woven d'alt rendiment, durador i suau, i té butxaques amb cremallera per desar-hi objectes petits, com ara les claus, diners en efectiu o el telèfon. A més, el disseny plegable permet plegar-la i portar-la fàcilment.


  • Color mostrat: Tattoo
  • Model: IZ7617-502

ACG

129,99 €

Aquesta jaqueta amb caputxa proporciona una protecció lleugera i impermeable per a condicions humides. Està confeccionada amb un teixit Woven d'alt rendiment, durador i suau, i té butxaques amb cremallera per desar-hi objectes petits, com ara les claus, diners en efectiu o el telèfon. A més, el disseny plegable permet plegar-la i portar-la fàcilment.

Detalls del producte

  • 100 % polièster reciclat
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Tattoo
  • Model: IZ7617-502

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 157 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 138 cm d'alçada
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG Jaqueta Phantazama - Nen/a

    ACG

    129,99 €

    Completa el look