ACG
Jaqueta Phantazama - Nen/a
Aquesta jaqueta amb caputxa proporciona una protecció lleugera i impermeable per a condicions humides. Està confeccionada amb un teixit Woven d'alt rendiment, durador i suau, i té butxaques amb cremallera per desar-hi objectes petits, com ara les claus, diners en efectiu o el telèfon. A més, el disseny plegable permet plegar-la i portar-la fàcilment.
- Color mostrat: Tattoo
- Model: IZ7617-502
ACG
Aquesta jaqueta amb caputxa proporciona una protecció lleugera i impermeable per a condicions humides. Està confeccionada amb un teixit Woven d'alt rendiment, durador i suau, i té butxaques amb cremallera per desar-hi objectes petits, com ara les claus, diners en efectiu o el telèfon. A més, el disseny plegable permet plegar-la i portar-la fàcilment.
Detalls del producte
- 100 % polièster reciclat
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Tattoo
- Model: IZ7617-502
Talles i ajustos
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 157 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 138 cm d'alçada
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG