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Nike ACG Jaqueta de trail running - Home - College Grey/Negre/Mean Green/Summit White

Materials reciclats

Nike ACG

Jaqueta de trail running - Home

119,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Duradora, repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV? I tant! Aquesta jaqueta Ripstop està dissenyada per protegir-te tant del sol com del plugim. I si vols treure-te-la, la pots plegar i ficar a la seva pròpia butxaca perquè no ocupi gaire espai.


  • Color mostrat: College Grey/Negre/Mean Green/Summit White
  • Model: IF2171-009

Nike ACG

119,99 €

Duradora, repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV? I tant! Aquesta jaqueta Ripstop està dissenyada per protegir-te tant del sol com del plugim. I si vols treure-te-la, la pots plegar i ficar a la seva pròpia butxaca perquè no ocupi gaire espai.

Disseny plegable

Quan ja no necessitis protegir-te de la pluja, la pots plegar i ficar a la butxaca amb cremallera del pit perquè no ocupi gaire espai.

Detalls regulables

La caputxa amb cordó elàstic et permet ajustar la protecció.

Detalls del producte

  • 100 % nylon
  • Logotips de Nike ACG i Nike Swoosh amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: College Grey/Negre/Mean Green/Summit White
  • Model: IF2171-009

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    Nike ACG Jaqueta de trail running - Home

    Nike ACG

    119,99 €

    Completa el look

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