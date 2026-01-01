Materials reciclats
Nike ACG
Jaqueta de trail running - Home
Duradora, repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV? I tant! Aquesta jaqueta Ripstop està dissenyada per protegir-te tant del sol com del plugim. I si vols treure-te-la, la pots plegar i ficar a la seva pròpia butxaca perquè no ocupi gaire espai.
- Color mostrat: College Grey/Negre/Mean Green/Summit White
- Model: IF2171-009
Nike ACG
Duradora, repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV? I tant! Aquesta jaqueta Ripstop està dissenyada per protegir-te tant del sol com del plugim. I si vols treure-te-la, la pots plegar i ficar a la seva pròpia butxaca perquè no ocupi gaire espai.
Disseny plegable
Quan ja no necessitis protegir-te de la pluja, la pots plegar i ficar a la butxaca amb cremallera del pit perquè no ocupi gaire espai.
Detalls regulables
La caputxa amb cordó elàstic et permet ajustar la protecció.
Detalls del producte
- 100 % nylon
- Logotips de Nike ACG i Nike Swoosh amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: College Grey/Negre/Mean Green/Summit White
- Model: IF2171-009
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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Nike ACG