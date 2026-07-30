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ACG High Stakes Pantalons de senderisme - Dona - Tattoo/Summit White

Materials reciclats

ACG High Stakes

Pantalons de senderisme - Dona

114,99 €
Tattoo/Summit White
Negre/Summit White
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. Els pantalons ACG High Stakes estan dissenyats per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. Són lleugers, elàstics i articulats per reduir les restriccions mentre et mous. S'acosta un bon xàfec? No pateixis: l'acabat repel·lent a l'aigua manté la transpirabilitat perquè puguis continuar gaudint d'unes vistes espectaculars.


  • Color mostrat: Tattoo/Summit White
  • Model: IR2340-502

ACG High Stakes

114,99 €

Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. Els pantalons ACG High Stakes estan dissenyats per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. Són lleugers, elàstics i articulats per reduir les restriccions mentre et mous. S'acosta un bon xàfec? No pateixis: l'acabat repel·lent a l'aigua manté la transpirabilitat perquè puguis continuar gaudint d'unes vistes espectaculars.

Detalls del producte

  • Butxaques per a les mans
  • Logotip ACG brodat a la cuixa esquerra
  • 93 % nylon, 7 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Color mostrat: Tattoo/Summit White
  • Model: IR2340-502

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Vandrebukser

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    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

ACG High Stakes Pantalons de senderisme - Dona

ACG High Stakes

114,99 €

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