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ACG High Stakes Faldilla pantaló de senderisme - Dona - Negre/Negre/Summit White

Materials reciclats

ACG High Stakes

Faldilla pantaló de senderisme - Dona

89,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. La faldilla-pantaló ACG High Stakes està dissenyada per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. És lleugera, elàstica i canvia de forma amb una cremallera. La cintura ampla i elàstica i els pantalons curts incorporats t'ajuden a mantenir la comoditat mentre superes terrenys difícils.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Summit White
  • Model: IM4296-010

ACG High Stakes

89,99 €

Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. La faldilla-pantaló ACG High Stakes està dissenyada per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. És lleugera, elàstica i canvia de forma amb una cremallera. La cintura ampla i elàstica i els pantalons curts incorporats t'ajuden a mantenir la comoditat mentre superes terrenys difícils.

Detalls del producte

  • Logotip ACG brodat a la vora esquerra
  • Cos: 72 % nylon, 28 % elastà. Panells: 80 % polièster, 20 % elastà. Malla: 82 % polièster, 18 % elastà. Malla: 83 % polièster, 17 % elastà. Folre de la cintura: 80 % polièster, 20 % elastà. Folre del reforç: 83 % polièster, 17 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Color mostrat: Negre/Negre/Summit White
  • Model: IM4296-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG High Stakes Faldilla pantaló de senderisme - Dona

    ACG High Stakes

    89,99 €

    Completa el look