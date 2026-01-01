Materials reciclats
ACG High Stakes
Faldilla pantaló de senderisme - Dona
Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. La faldilla-pantaló ACG High Stakes està dissenyada per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. És lleugera, elàstica i canvia de forma amb una cremallera. La cintura ampla i elàstica i els pantalons curts incorporats t'ajuden a mantenir la comoditat mentre superes terrenys difícils.
- Color mostrat: Negre/Negre/Summit White
- Model: IM4296-010
ACG High Stakes
Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. La faldilla-pantaló ACG High Stakes està dissenyada per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. És lleugera, elàstica i canvia de forma amb una cremallera. La cintura ampla i elàstica i els pantalons curts incorporats t'ajuden a mantenir la comoditat mentre superes terrenys difícils.
Detalls del producte
- Logotip ACG brodat a la vora esquerra
- Cos: 72 % nylon, 28 % elastà. Panells: 80 % polièster, 20 % elastà. Malla: 82 % polièster, 18 % elastà. Malla: 83 % polièster, 17 % elastà. Folre de la cintura: 80 % polièster, 20 % elastà. Folre del reforç: 83 % polièster, 17 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Color mostrat: Negre/Negre/Summit White
- Model: IM4296-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG High Stakes