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Nike ACG GOAT Armilla (5 l) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Materials reciclats

Nike ACG GOAT

Armilla (5 l)

134,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

L'armilla Nike ACG està dissenyada per reduir el rebot i mantenir els objectes segurs durant la carrera. Les butxaques, col·locades estratègicament, ajuden a distribuir el pes de manera uniforme, mentre que les vetes et permeten accedir-hi de manera ràpida i fàcil quan ho necessitis. Té capacitat per a dues ampolles de 500 ml a la part frontal i una bossa d'hidratació de 2 litres a la part posterior


  • Color mostrat: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Model: IQ7354-039

Nike ACG GOAT

134,99 €

L'armilla Nike ACG està dissenyada per reduir el rebot i mantenir els objectes segurs durant la carrera. Les butxaques, col·locades estratègicament, ajuden a distribuir el pes de manera uniforme, mentre que les vetes et permeten accedir-hi de manera ràpida i fàcil quan ho necessitis. Té capacitat per a dues ampolles de 500 ml a la part frontal i una bossa d'hidratació de 2 litres a la part posterior

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El tancament amb cordó frontal permet regular-ne l'ajust.
  • Les vetes teixides i els cordons elàstics extraïbles a la part posterior permeten portar equipament addicional i són compatibles amb la majoria de sistemes d'emmagatzematge de pals.

Detalls del producte

  • 82 % polièster, 12 % elastà, 6 % nylon.
  • Inclou un xiulet i un ganxo per a les claus
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Model: IQ7354-039

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Nike ACG GOAT Armilla (5 l)

Nike ACG GOAT

134,99 €

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