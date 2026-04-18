Nike ACG GOAT Armilla (5 l)

L'armilla Nike ACG està dissenyada per reduir el rebot i mantenir els objectes segurs durant la carrera. Les butxaques, col·locades estratègicament, ajuden a distribuir el pes de manera uniforme, mentre que les vetes et permeten accedir-hi de manera ràpida i fàcil quan ho necessitis. Té capacitat per a dues ampolles de 500 ml a la part frontal i una bossa d'hidratació de 2 litres a la part posterior

Color mostrat: Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Model: IQ7354-039