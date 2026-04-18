Nike ACG GOAT Armilla (5 l)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
L'armilla Nike ACG està dissenyada per reduir el rebot i mantenir els objectes segurs durant la carrera. Les butxaques, col·locades estratègicament, ajuden a distribuir el pes de manera uniforme, mentre que les vetes et permeten accedir-hi de manera ràpida i fàcil quan ho necessitis. Té capacitat per a dues ampolles de 500 ml a la part frontal i una bossa d'hidratació de 2 litres a la part posterior
Nike ACG GOAT
L'armilla Nike ACG està dissenyada per reduir el rebot i mantenir els objectes segurs durant la carrera. Les butxaques, col·locades estratègicament, ajuden a distribuir el pes de manera uniforme, mentre que les vetes et permeten accedir-hi de manera ràpida i fàcil quan ho necessitis. Té capacitat per a dues ampolles de 500 ml a la part frontal i una bossa d'hidratació de 2 litres a la part posterior
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT