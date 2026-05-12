ACG Five Towers Jaqueta amb protecció UV - Home

Look and style
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I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style
Materials reciclats
Aquesta jaqueta va ser dissenyada per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. I com que les condicions a la muntanya poden canviar ràpidament, es pot plegar a la seva pròpia butxaca per tenir-la ben desada.
ACG Five Towers
Aquesta jaqueta va ser dissenyada per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. I com que les condicions a la muntanya poden canviar ràpidament, es pot plegar a la seva pròpia butxaca per tenir-la ben desada.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Look and style
Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6
I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style
ACG Five Towers
Disseny per a
Protecció
Pes
Tecnologia
Dri-FIT i protecció UV
Sostenibilitat
Producte fet amb almenys un 75 % de fibres de nylon reciclat