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ACG Five Towers Jaqueta amb protecció UV - Dona - Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White

Materials reciclats

ACG Five Towers

Jaqueta amb protecció UV - Dona

134,99 €
Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
Light Orewood Brown/Crema II/Summit White
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta jaqueta va ser dissenyada per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. I com que les condicions a la muntanya poden canviar ràpidament, es pot plegar a la seva pròpia butxaca per tenir-la ben desada.


  • Color mostrat: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Model: II1328-020

ACG Five Towers

134,99 €

Fa sol? Res de suar la cansalada! Aquesta jaqueta bloqueja els raigs UV i capil·laritza la suor.

Aquesta jaqueta va ser dissenyada per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. I com que les condicions a la muntanya poden canviar ràpidament, es pot plegar a la seva pròpia butxaca per tenir-la ben desada.

Detalls del producte

  • 93 % nylon, 7 % elastà.
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Cordó amb regulador a la vora
  • Veta
  • Cremallera bidireccional
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Model: II1328-020

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    ACG Five Towers Jaqueta amb protecció UV - Dona

    ACG Five Towers

    134,99 €

    Fa bo? Ves amb compte amb el sol. Aquesta jaqueta bloqueja els raigs UV i capil·laritza la suor.

    Disseny per a

    Senderisme

    Protecció

    Protecció UV

    Pes

    Lleuger

    Especificacions tècniques

    Tecnologia

    Dri-FIT i protecció UV

    Sostenibilitat

    Producte fet amb almenys un 75 % de fibres de nylon reciclat

    Característiques de rendiment

    • Ideal per als dies de sol

      Gaudeix dels racons més assolellats amb total tranquil·litat. Hi hem afegit protecció UV per oferir-te més seguretat.

    • Disseny plegable

      Vols treure't capes? Aquesta jaqueta lleugera es plega dins de la seva pròpia butxaca amb cremallera al pit perquè puguis portar-la còmodament.

    • Peça exterior

      La jaqueta té un ajust ampli perquè la puguis portar a sobre d'una capa base.

    • Capil·larització de la suor

      La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

    Completa el look

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