Materials reciclats
ACG Five Towers
Jaqueta amb protecció UV - Dona
Aquesta jaqueta va ser dissenyada per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. I com que les condicions a la muntanya poden canviar ràpidament, es pot plegar a la seva pròpia butxaca per tenir-la ben desada.
- Color mostrat: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Model: II1328-020
ACG Five Towers
Fa sol? Res de suar la cansalada! Aquesta jaqueta bloqueja els raigs UV i capil·laritza la suor.
Aquesta jaqueta va ser dissenyada per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. I com que les condicions a la muntanya poden canviar ràpidament, es pot plegar a la seva pròpia butxaca per tenir-la ben desada.
Detalls del producte
- 93 % nylon, 7 % elastà.
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Cordó amb regulador a la vora
- Veta
- Cremallera bidireccional
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Model: II1328-020
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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ACG Five Towers
Fa bo? Ves amb compte amb el sol. Aquesta jaqueta bloqueja els raigs UV i capil·laritza la suor.
Disseny per a
Senderisme
Protecció
Protecció UV
Pes
Lleuger
Especificacions tècniques
Tecnologia
Dri-FIT i protecció UV
Sostenibilitat
Producte fet amb almenys un 75 % de fibres de nylon reciclat