Materials reciclats
Nike ACG
Faldilla pantaló - Nena
El look d'una faldilla amb la sensació d'uns pantalons curts: ja estàs a punt per a les aventures del dia a dia. Aquesta faldilla pantaló lleugera presenta un acabat repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV per ajudar-te a mantenir la comoditat quan plou una mica o quan fa sol. Què esperes? Surt a explorar el món!
- Color mostrat: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Model: IF8299-833
Nike ACG
El look d'una faldilla amb la sensació d'uns pantalons curts: ja estàs a punt per a les aventures del dia a dia. Aquesta faldilla pantaló lleugera presenta un acabat repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV per ajudar-te a mantenir la comoditat quan plou una mica o quan fa sol. Què esperes? Surt a explorar el món!
Avantatges
- La cintura elàstica amb cordó interior et permet personalitzar l'ajust de la peça.
- Les quatre butxaques amb cremallera t'ajuden a desar objectes petits.
Detalls del producte
- Logotip ACG brodat
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Cos: 96 % nylon, 4 % elastà. Interior de les butxaques: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Model: IF8299-833
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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Nike ACG