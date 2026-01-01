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Nike ACG Faldilla pantaló - Nena - Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White

Materials reciclats

Nike ACG

Faldilla pantaló - Nena

54,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El look d'una faldilla amb la sensació d'uns pantalons curts: ja estàs a punt per a les aventures del dia a dia. Aquesta faldilla pantaló lleugera presenta un acabat repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV per ajudar-te a mantenir la comoditat quan plou una mica o quan fa sol. Què esperes? Surt a explorar el món!


  • Color mostrat: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Model: IF8299-833

Nike ACG

54,99 €

El look d'una faldilla amb la sensació d'uns pantalons curts: ja estàs a punt per a les aventures del dia a dia. Aquesta faldilla pantaló lleugera presenta un acabat repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV per ajudar-te a mantenir la comoditat quan plou una mica o quan fa sol. Què esperes? Surt a explorar el món!

Avantatges

  • La cintura elàstica amb cordó interior et permet personalitzar l'ajust de la peça.
  • Les quatre butxaques amb cremallera t'ajuden a desar objectes petits.

Detalls del producte

  • Logotip ACG brodat
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Cos: 96 % nylon, 4 % elastà. Interior de les butxaques: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Model: IF8299-833

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    Nike ACG Faldilla pantaló - Nena

    Nike ACG

    54,99 €

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