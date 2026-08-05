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ACG DAYMAX Bossa creuada (3 l) - Negre/College Grey/College Grey

Materials reciclats

ACG DAYMAX

Bossa creuada (3 l)

59,99 €
Negre/College Grey/College Grey
Mineral Slate/Black Spruce/Baltic Blue
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.

Mantén les coses a mà amb la bossa creuada Nike ACG "DAYMAX". Està pensada per a persones aventureres i presenta una butxaca principal segura amb diverses butxaques exteriors per accedir fàcilment als objectes més petits.


  • Color mostrat: Negre/College Grey/College Grey
  • Model: HJ8180-010

ACG DAYMAX

59,99 €

Mantén les coses a mà amb la bossa creuada Nike ACG "DAYMAX". Està pensada per a persones aventureres i presenta una butxaca principal segura amb diverses butxaques exteriors per accedir fàcilment als objectes més petits.

Avantatges

  • La butxaca frontal amb cremallera és prou gran per desar-hi un iPhone Pro Max.
  • La butxaca interna de malla i la butxaca frontal de malla reforçada et permeten organitzar els objectes petits.

Detalls del producte

  • 23 cm de llargada x 5 cm d'amplada x 18 cm d'alçada
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/College Grey/College Grey
  • Model: HJ8180-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (6)

4.3 estrelles

  • Fire!

    OmarA990654971

    This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.

  • Sacoche super pratique.

    Vincent867419007

    Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍

  • Sully811998911

    Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .

ACG DAYMAX Bossa creuada (3 l)

ACG DAYMAX

59,99 €

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