ACG DAYMAX Bossa creuada (3 l)

Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.
Mantén les coses a mà amb la bossa creuada Nike ACG "DAYMAX". Està pensada per a persones aventureres i presenta una butxaca principal segura amb diverses butxaques exteriors per accedir fàcilment als objectes més petits.
ACG DAYMAX
Mantén les coses a mà amb la bossa creuada Nike ACG "DAYMAX". Està pensada per a persones aventureres i presenta una butxaca principal segura amb diverses butxaques exteriors per accedir fàcilment als objectes més petits.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.3 estrelles
Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Sacoche super pratique.
Vincent867419007
Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍
Sully811998911
Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .
ACG DAYMAX