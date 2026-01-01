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ACG "Chamo Camo" Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona - Sequoia/Summit White

Materials reciclats

ACG "Chamo Camo"

Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona

54,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Dissenyada per a dies calorosos i per a les curses de muntanya de llarga distància, aquesta samarreta de tirants té costures minimalistes que redueixen el fregament. El teixit lleuger i elàstic és suau i s'eixuga ràpidament per mantenir la comoditat quan fa molta calor.


  • Color mostrat: Sequoia/Summit White
  • Model: IQ9737-355

ACG "Chamo Camo"

54,99 €

Dissenyada per a dies calorosos i per a les curses de muntanya de llarga distància, aquesta samarreta de tirants té costures minimalistes que redueixen el fregament. El teixit lleuger i elàstic és suau i s'eixuga ràpidament per mantenir la comoditat quan fa molta calor.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • L'ajust cenyit fa que sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba.

Detalls del producte

  • 87 % polièster, 13 % elastà
  • Detalls de disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sequoia/Summit White
  • Model: IQ9737-355

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG "Chamo Camo" Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona

    ACG "Chamo Camo"

    54,99 €

    Completa el look