Materials reciclats
ACG "Chamo Camo"
Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona
Dissenyada per a dies calorosos i per a les curses de muntanya de llarga distància, aquesta samarreta de tirants té costures minimalistes que redueixen el fregament. El teixit lleuger i elàstic és suau i s'eixuga ràpidament per mantenir la comoditat quan fa molta calor.
- Color mostrat: Sequoia/Summit White
- Model: IQ9737-355
ACG "Chamo Camo"
Dissenyada per a dies calorosos i per a les curses de muntanya de llarga distància, aquesta samarreta de tirants té costures minimalistes que redueixen el fregament. El teixit lleuger i elàstic és suau i s'eixuga ràpidament per mantenir la comoditat quan fa molta calor.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- L'ajust cenyit fa que sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba.
Detalls del producte
- 87 % polièster, 13 % elastà
- Detalls de disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sequoia/Summit White
- Model: IQ9737-355
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG "Chamo Camo"