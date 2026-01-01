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ACG "Chamo Camo" Pantalons curts de trail running amb eslip integrat de 15 cm - Home - Sequoia/Light Army/Summit White

Materials reciclats

ACG "Chamo Camo"

Pantalons curts de trail running amb eslip integrat de 15 cm - Home

69,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Suma quilòmetres amb aquests pantalons curts lleugers i transpirables. A més, hi hem incorporat panells amb elàstic en quatre direccions per afavorir un moviment sense restriccions. Les quatre butxaques són ideals per tenir a mà els bàsics de trail mentre corres.


  • Color mostrat: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Model: IM5134-355

ACG "Chamo Camo"

69,99 €

Suma quilòmetres amb aquests pantalons curts lleugers i transpirables. A més, hi hem incorporat panells amb elàstic en quatre direccions per afavorir un moviment sense restriccions. Les quatre butxaques són ideals per tenir a mà els bàsics de trail mentre corres.

Subjecció i transpirabilitat

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat. Els panells amb elàstic en quatre direccions afavoreixen la llibertat de moviment.

Butxaques preparades per als camins

Aquests pantalons curts tenen quatre butxaques obertes per portar-hi els teus bàsics: dues laterals i dues posteriors.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % polièster. Panell: 80 % polièster, 20 % elastà. Folre: 92 % polièster, 8 % elastà.
  • Vora elàstica a l'eslip integrat
  • Cintura elàstica amb cordó
  • Logotips ACG i Swoosh de disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Model: IM5134-355

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG "Chamo Camo" Pantalons curts de trail running amb eslip integrat de 15 cm - Home

    ACG "Chamo Camo"

    69,99 €

    Completa el look