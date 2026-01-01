Materials reciclats
ACG "Chamo Camo"
Pantalons curts de trail running amb eslip integrat de 15 cm - Home
Suma quilòmetres amb aquests pantalons curts lleugers i transpirables. A més, hi hem incorporat panells amb elàstic en quatre direccions per afavorir un moviment sense restriccions. Les quatre butxaques són ideals per tenir a mà els bàsics de trail mentre corres.
- Color mostrat: Sequoia/Light Army/Summit White
- Model: IM5134-355
ACG "Chamo Camo"
Suma quilòmetres amb aquests pantalons curts lleugers i transpirables. A més, hi hem incorporat panells amb elàstic en quatre direccions per afavorir un moviment sense restriccions. Les quatre butxaques són ideals per tenir a mà els bàsics de trail mentre corres.
Subjecció i transpirabilitat
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat. Els panells amb elàstic en quatre direccions afavoreixen la llibertat de moviment.
Butxaques preparades per als camins
Aquests pantalons curts tenen quatre butxaques obertes per portar-hi els teus bàsics: dues laterals i dues posteriors.
Detalls del producte
- Cos: 100 % polièster. Panell: 80 % polièster, 20 % elastà. Folre: 92 % polièster, 8 % elastà.
- Vora elàstica a l'eslip integrat
- Cintura elàstica amb cordó
- Logotips ACG i Swoosh de disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sequoia/Light Army/Summit White
- Model: IM5134-355
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG "Chamo Camo"