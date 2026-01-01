Materials reciclats
ACG "Chamo Camo"
Pantalons curts de trail running amb eslip integrat de 10 cm Dri-FIT - Dona
Sabem que necessites butxaques per a les carreres de trail. N'hi ha prou amb vuit? Aquestes butxaques, de mida, forma i capacitat de cremallera variables, et permeten centrar-te en el terreny. També hi hem afegit un teixit que capil·laritza la suor per mantenir la comoditat quilòmetre rere quilòmetre.
- Color mostrat: Sequoia/Summit White
- Model: IQ9742-355
ACG "Chamo Camo"
Sabem que necessites butxaques per a les carreres de trail. N'hi ha prou amb vuit? Aquestes butxaques, de mida, forma i capacitat de cremallera variables, et permeten centrar-te en el terreny. També hi hem afegit un teixit que capil·laritza la suor per mantenir la comoditat quilòmetre rere quilòmetre.
Mantén la comoditat
El teixit lleuger i elàstic amb tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat, mentre que el material elàstic d'alta resistència de la part posterior de la cintura és suau i ajuda a reduir el fregament.
Prepara't per a tot
Les cinc butxaques de malla de la cintura són ideals per portar-hi els bàsics de trail, com ara els gels energètics o el bàlsam labial. La butxaca posterior amb cremallera té prou capacitat per a la majoria dels telèfons i les dues butxaques petites i obertes a l'eslip incorporat són ideals per ficar-hi els auriculars o les bossetes nutritives. A més, les dues vetes elàstiques a la part posterior de la cintura són perfectes per enganxar-hi pals de tresc o una part superior.
Detalls del producte
- Cos: 100 % polièster. Panells: 75 % polièster, 25 % elastà. Butxaca frontal/butxaques laterals: 82 % polièster, 18 % elastà. Eslip: 92 % polièster, 8 % elastà.
- Obertures a la vora
- Cintura elàstica amb cordó
- Eslip integrat
- Logotip ACG reflectant
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sequoia/Summit White
- Model: IQ9742-355
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG "Chamo Camo"