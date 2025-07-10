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Nike Academy Xandall de futbol de teixit Woven Dri-FIT - Dona - Negre/Blanc/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Xandall de futbol de teixit Woven Dri-FIT - Dona

79,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Cada viatge cap a la grandesa comença dominant els aspectes bàsics. No ens malinterpretis: aquesta peça no és gens ni mica bàsica. Aquest xandall lleuger i suau proporciona ventilació a les zones clau per mantenir la frescor.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: HQ5113-010

Nike Academy

79,99 €

Cada viatge cap a la grandesa comença dominant els aspectes bàsics. No ens malinterpretis: aquesta peça no és gens ni mica bàsica. Aquest xandall lleuger i suau proporciona ventilació a les zones clau per mantenir la frescor.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Woven és llis, lleuger i transpirable.
  • Les butxaques amb cremallera als pantalons i la jaqueta són ideals per desar-hi coses.

Detalls del producte

  • Logotips Swoosh brodats a la jaqueta i els pantalons
  • Pantalons amb cintura elàstica i cordó
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: HQ5113-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 170 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (4)

4.3 estrelles

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

Nike Academy Xandall de futbol de teixit Woven Dri-FIT - Dona

Nike Academy

79,99 €

Completa el look

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