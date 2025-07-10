Nike Academy Xandall de futbol de teixit Woven Dri-FIT - Dona

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Cada viatge cap a la grandesa comença dominant els aspectes bàsics. No ens malinterpretis: aquesta peça no és gens ni mica bàsica. Aquest xandall lleuger i suau proporciona ventilació a les zones clau per mantenir la frescor.
Nike Academy
Cada viatge cap a la grandesa comença dominant els aspectes bàsics. No ens malinterpretis: aquesta peça no és gens ni mica bàsica. Aquest xandall lleuger i suau proporciona ventilació a les zones clau per mantenir la frescor.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.3 estrelles
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
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