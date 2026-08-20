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Materials reciclats
Nike Academy Team
Motxilla de futbol (22 l) - Nen/a
32,99 €
La motxilla Nike Academy Team ofereix un gran espai d'emmagatzematge i diverses butxaques. Els coixinets a les corretges i al panell posterior permeten portar l'equipament amb comoditat.
- Color mostrat: Midnight Navy/Negre/Blanc
- Model: DA2571-411
Nike Academy Team
32,99 €
La motxilla Nike Academy Team ofereix un gran espai d'emmagatzematge i diverses butxaques. Els coixinets a les corretges i al panell posterior permeten portar l'equipament amb comoditat.
Avantatges
- Compartiment per a la roba seca o molla perquè puguis mantenir l'equipament net i organitzat.
- Les corretges corbades per a les espatlles i el panell posterior estan enconxats per oferir més comoditat.
- Butxaca de malla al lateral per desar-hi l'ampolla d'aigua.
Detalls del producte
- 46 cm d'alçada x 30 cm d'amplada x 13 cm de profunditat.
- 22 l
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Midnight Navy/Negre/Blanc
- Model: DA2571-411
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Academy Team
32,99 €