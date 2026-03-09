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Puntuació alta
Nike Academy Tapaboques de futbol Dri-FIT - Negre/Blanc/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Tapaboques de futbol Dri-FIT

24,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest tapaboques que capil·laritza la suor manté la calidesa i la transpirabilitat a la cara. La malla al voltant de la boca ofereix ventilació i es manté a lloc damunt de les orelles, el nas i la boca.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: HF0784-010

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Aquest tapaboques que capil·laritza la suor manté la calidesa i la transpirabilitat a la cara. La malla al voltant de la boca ofereix ventilació i es manté a lloc damunt de les orelles, el nas i la boca.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El disseny cobreix el nas, la boca i el coll i s'ajusta de forma cenyida a les orelles.

Detalls del producte

  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • 96 % polièster, 4 % elastà
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: HF0784-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (16)

4.8 estrelles

  • Cuello térmico

    RamonB206274812

    Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.

  • Keeps the chilly wind off your face

    VictorP953836349

    Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.

  • Ottimo prodotto

    MatteoRayD862315217

    Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.

Nike Academy Tapaboques de futbol Dri-FIT

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