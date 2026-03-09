Nike Academy Tapaboques de futbol Dri-FIT

Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Materials reciclats
Aquest tapaboques que capil·laritza la suor manté la calidesa i la transpirabilitat a la cara. La malla al voltant de la boca ofereix ventilació i es manté a lloc damunt de les orelles, el nas i la boca.
Nike Academy
Aquest tapaboques que capil·laritza la suor manté la calidesa i la transpirabilitat a la cara. La malla al voltant de la boca ofereix ventilació i es manté a lloc damunt de les orelles, el nas i la boca.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Keeps the chilly wind off your face
VictorP953836349
Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.
Ottimo prodotto
MatteoRayD862315217
Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.
Nike Academy