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Nike Academy+ Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Home - Negre/Blanc/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy+

Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Home

29,99 €
Negre/Blanc/Blanc
Blue Void/Game Royal/Blanc
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Domina el terreny de joc amb aquesta samarreta de futbol que capil·laritza la suor. Dissenyada per oferir suavitat, lleugeresa i transpirabilitat, inclou un panell de malla a la part posterior que et proporciona ventilació addicional.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: IF1524-010

Nike Academy+

29,99 €

Domina el terreny de joc amb aquesta samarreta de futbol que capil·laritza la suor. Dissenyada per oferir suavitat, lleugeresa i transpirabilitat, inclou un panell de malla a la part posterior que et proporciona ventilació addicional.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: IF1524-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • T940842858

    Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.

Nike Academy+ Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Home

Nike Academy+

29,99 €

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