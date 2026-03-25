Nike Academy+ Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Home

T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Domina el terreny de joc amb aquesta samarreta de futbol que capil·laritza la suor. Dissenyada per oferir suavitat, lleugeresa i transpirabilitat, inclou un panell de malla a la part posterior que et proporciona ventilació addicional.
Nike Academy+
Domina el terreny de joc amb aquesta samarreta de futbol que capil·laritza la suor. Dissenyada per oferir suavitat, lleugeresa i transpirabilitat, inclou un panell de malla a la part posterior que et proporciona ventilació addicional.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Nike Academy+