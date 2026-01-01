 
Imatge 1 de 5
Academy Pro Turquia 2026 Samarreta de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Nen/a - Sport Red/Negre/Blanc

Academy Pro Turquia 2026

Samarreta de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Nen/a

27,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta part superior Academy fresca i ultralleugera que s'ha dissenyat per als entrenaments de futbol té panells laterals de malla que milloren la circulació de l'aire. L’ajust entallat evita les distraccions quan augmentes el ritme durant els exercicis i entrenaments.


  • Color mostrat: Sport Red/Negre/Blanc
  • Model: IR0471-614

Academy Pro Turquia 2026

27,99 €

Aquesta part superior Academy fresca i ultralleugera que s'ha dissenyat per als entrenaments de futbol té panells laterals de malla que milloren la circulació de l'aire. L’ajust entallat evita les distraccions quan augmentes el ritme durant els exercicis i entrenaments.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Color mostrat: Sport Red/Negre/Blanc
  • Model: IR0471-614

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 140 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Academy Pro Turquia 2026.

    Academy Pro Turquia 2026 Samarreta de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Nen/a

    Academy Pro Turquia 2026

    27,99 €

    Completa el look