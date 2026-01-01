Academy Pro Turquia 2026
Samarreta de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Nen/a
Aquesta part superior Academy fresca i ultralleugera que s'ha dissenyat per als entrenaments de futbol té panells laterals de malla que milloren la circulació de l'aire. L’ajust entallat evita les distraccions quan augmentes el ritme durant els exercicis i entrenaments.
- Color mostrat: Sport Red/Negre/Blanc
- Model: IR0471-614
Academy Pro Turquia 2026
Aquesta part superior Academy fresca i ultralleugera que s'ha dissenyat per als entrenaments de futbol té panells laterals de malla que milloren la circulació de l'aire. L’ajust entallat evita les distraccions quan augmentes el ritme durant els exercicis i entrenaments.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Color mostrat: Sport Red/Negre/Blanc
- Model: IR0471-614
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 140 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Academy Pro Turquia 2026