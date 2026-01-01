Academy Pro Turquia 2026
Pantalons de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Aquests pantalons de teixit Knit llis, que s'han dissenyat per als entrenaments de futbol, capil·laritzen la suor per mantenir la concentració al terreny de joc. L’ajust entallat i les butxaques i vores amb cremallera eviten les distraccions quan augmentes el ritme durant els entrenaments o quan fas exercici.
- Color mostrat: Negre/Sport Red/Blanc
- Model: IR0470-010
Academy Pro Turquia 2026
Aquests pantalons de teixit Knit llis, que s'han dissenyat per als entrenaments de futbol, capil·laritzen la suor per mantenir la concentració al terreny de joc. L’ajust entallat i les butxaques i vores amb cremallera eviten les distraccions quan augmentes el ritme durant els entrenaments o quan fas exercici.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Color mostrat: Negre/Sport Red/Blanc
- Model: IR0470-010
Talles i ajustos
- Ajust entallat: elegant i estret
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Academy Pro Turquia 2026