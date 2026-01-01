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Academy Pro Turquia 2026 Pantalons de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a - Negre/Sport Red/Blanc

Academy Pro Turquia 2026

Pantalons de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a

49,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons de teixit Knit llis, que s'han dissenyat per als entrenaments de futbol, capil·laritzen la suor per mantenir la concentració al terreny de joc. L’ajust entallat i les butxaques i vores amb cremallera eviten les distraccions quan augmentes el ritme durant els entrenaments o quan fas exercici.


  • Color mostrat: Negre/Sport Red/Blanc
  • Model: IR0470-010

Academy Pro Turquia 2026

49,99 €

Aquests pantalons de teixit Knit llis, que s'han dissenyat per als entrenaments de futbol, capil·laritzen la suor per mantenir la concentració al terreny de joc. L’ajust entallat i les butxaques i vores amb cremallera eviten les distraccions quan augmentes el ritme durant els entrenaments o quan fas exercici.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Color mostrat: Negre/Sport Red/Blanc
  • Model: IR0470-010

Talles i ajustos

    • Ajust entallat: elegant i estret
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Academy Pro Turquia 2026 Pantalons de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a

    Academy Pro Turquia 2026

    49,99 €

    Completa el look