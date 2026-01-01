Nike Academy Plus
Pilota de futbol
Si t'agrada optimitzar el control de la pilota, has de xutar la pilota Academy Plus. Aquesta pilota, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut.
- Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
- Model: IQ0640-100
Nike Academy Plus
Si t'agrada optimitzar el control de la pilota, has de xutar la pilota Academy Plus. Aquesta pilota, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut.
Detalls del producte
- Disseny amb dotze panells
- 60 % goma, 15 % poliuretà (PU), 13 % polièster, 12 % etilè/acetat de vinil (EVAC)
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
- Model: IQ0640-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Academy Plus