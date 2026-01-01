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Nike Academy Plus Pilota de futbol - Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre

Nike Academy Plus

Pilota de futbol

39,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si t'agrada optimitzar el control de la pilota, has de xutar la pilota Academy Plus. Aquesta pilota, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut.


  • Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
  • Model: IQ0640-100

Nike Academy Plus

39,99 €

Si t'agrada optimitzar el control de la pilota, has de xutar la pilota Academy Plus. Aquesta pilota, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut.

Detalls del producte

  • Disseny amb dotze panells
  • 60 % goma, 15 % poliuretà (PU), 13 % polièster, 12 % etilè/acetat de vinil (EVAC)
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
  • Model: IQ0640-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Academy Plus Pilota de futbol

    Nike Academy Plus

    39,99 €

    Completa el look

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