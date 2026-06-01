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Puntuació alta
Nike Academy Part superior de futbol d'entrenament Dri-FIT - Home - Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Part superior de futbol d'entrenament Dri-FIT - Home

44,99 €
Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
Negre/Negre/Blanc
Blue Void/Negre/Blanc/Pinksicle
Cool Grey/Negre/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Blanc
Anthracite/Negre/Illusion Green/Illusion Green
Negre/Blanc/Carmesí brillant/Carmesí brillant
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Aquesta part superior d'entrenament lleugera, que s'ha dissenyat per a la pràctica del futbol, té panells de malla laterals que milloren la circulació de l'aire i ofereixen una sensació de frescor i transpirabilitat. El teixit Dri-FIT que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i el disseny amb cremallera d'un quart es combinen per evitar les distraccions mentre augmentes el ritme durant els exercicis i els entrenaments.


  • Color mostrat: Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
  • Model: HJ3783-410

Nike Academy

44,99 €

Aquesta part superior d'entrenament lleugera, que s'ha dissenyat per a la pràctica del futbol, té panells de malla laterals que milloren la circulació de l'aire i ofereixen una sensació de frescor i transpirabilitat. El teixit Dri-FIT que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i el disseny amb cremallera d'un quart es combinen per evitar les distraccions mentre augmentes el ritme durant els exercicis i els entrenaments.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Knit és llis, lleuger i transpirable.
  • Els panells laterals de malla proporcionen més ventilació.
  • Les obertures per als polzes milloren la protecció i mantenen les mànigues a lloc durant el moviment.

Detalls del producte

  • Cremallera d'un quart
  • Logotip Swoosh brodat
  • Cos: 100 % polièster. Malla: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
  • Model: HJ3783-410

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (14)

4.6 estrelles

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Nike Academy Part superior de futbol d'entrenament Dri-FIT - Home

Nike Academy

44,99 €

Completa el look

Item 3 of 28

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