Nike Academy Part superior de futbol d'entrenament Dri-FIT - Home

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Aquesta part superior d'entrenament lleugera, que s'ha dissenyat per a la pràctica del futbol, té panells de malla laterals que milloren la circulació de l'aire i ofereixen una sensació de frescor i transpirabilitat. El teixit Dri-FIT que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i el disseny amb cremallera d'un quart es combinen per evitar les distraccions mentre augmentes el ritme durant els exercicis i els entrenaments.
Nike Academy
Aquesta part superior d'entrenament lleugera, que s'ha dissenyat per a la pràctica del futbol, té panells de malla laterals que milloren la circulació de l'aire i ofereixen una sensació de frescor i transpirabilitat. El teixit Dri-FIT que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i el disseny amb cremallera d'un quart es combinen per evitar les distraccions mentre augmentes el ritme durant els exercicis i els entrenaments.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.6 estrelles
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
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