Nike Academy Part superior de futbol d'entrenament de màniga llarga Dri-FIT amb cremallera d'un quart - Nen/a

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Porta les teves habilitats al següent nivell amb aquesta part superior de màniga llarga. El teixit Knit suau incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre perfecciones les teves habilitats.
Nike Academy
Porta les teves habilitats al següent nivell amb aquesta part superior de màniga llarga. El teixit Knit suau incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre perfecciones les teves habilitats.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy