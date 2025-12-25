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Nike Academy Part superior de futbol d'entrenament de màniga llarga Dri-FIT amb cremallera d'un quart - Nen/a - Blanc/Blanc/Negre

Materials reciclats

Nike Academy

Part superior de futbol d'entrenament de màniga llarga Dri-FIT amb cremallera d'un quart - Nen/a

29 % de descompte
Blanc/Blanc/Negre
Negre/Negre/Blanc
Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
Blue Void/Negre/Blanc/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Blanc
Smoke Grey/Blanc/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Negre/Illusion Green/Illusion Green
Negre/Blanc/Carmesí brillant/Carmesí brillant
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Porta les teves habilitats al següent nivell amb aquesta part superior de màniga llarga. El teixit Knit suau incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre perfecciones les teves habilitats.


  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Negre
  • Model: HJ3721-100

Nike Academy

29 % de descompte

Porta les teves habilitats al següent nivell amb aquesta part superior de màniga llarga. El teixit Knit suau incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre perfecciones les teves habilitats.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Les obertures per als polzes milloren la protecció i mantenen les mànigues a lloc durant el moviment.
  • Els panells laterals de malla milloren la transpirabilitat.
  • El disseny amb cremallera d'un quart afegeix més protecció quan la portes tancada i afavoreix la circulació de l'aire quan la deixes oberta.

Detalls del producte

  • Cos/malla: 100 % polièster
  • Logotip Swoosh brodat
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Negre
  • Model: HJ3721-100

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 147 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (5)

4.8 estrelles

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Nike Academy Part superior de futbol d'entrenament de màniga llarga Dri-FIT amb cremallera d'un quart - Nen/a

Nike Academy

29 % de descompte

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