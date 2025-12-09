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Nike Academy Pantalons de xandall de futbol Dri-FIT - Nen/a - Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Pantalons de xandall de futbol Dri-FIT - Nen/a

37,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Aquests pantalons lleugers incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, i panells laterals de malla per mantenir la comoditat mentre perfecciones les teves habilitats, sense sobreescalfament.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: HJ3711-010

Nike Academy

37,99 €

Aquests pantalons lleugers incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, i panells laterals de malla per mantenir la comoditat mentre perfecciones les teves habilitats, sense sobreescalfament.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • La cintura elàstica amb cordó ofereix l'ajust perfecte.
  • Els panells laterals de malla milloren la transpirabilitat.
  • Inclou un folre de malla transpirable a la part superior dels camals i un folre de tafetà llis i lleuger a la part inferior dels camals.

Detalls del producte

  • Cos/malla: 100 % polièster
  • Butxaques laterals amb cremallera
  • Vores elàstiques
  • Logotip Swoosh brodat
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: HJ3711-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 140 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (2)

3.5 estrelles

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Nike Academy Pantalons de xandall de futbol Dri-FIT - Nen/a

Nike Academy

37,99 €

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