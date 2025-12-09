Nike Academy Pantalons de xandall de futbol Dri-FIT - Nen/a

Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Aquests pantalons lleugers incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, i panells laterals de malla per mantenir la comoditat mentre perfecciones les teves habilitats, sense sobreescalfament.
Nike Academy
Aquests pantalons lleugers incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, i panells laterals de malla per mantenir la comoditat mentre perfecciones les teves habilitats, sense sobreescalfament.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
3.5 estrelles
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
Nike Academy