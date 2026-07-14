Nike Academy Pantalons de futbol Dri-FIT - Dona

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Cada viatge cap a la grandesa comença dominant els aspectes bàsics. No ens malinterpretis: aquests pantalons poden ser moltes coses, però no bàsics! Tenen un disseny transpirable que capil·laritza la suor per mantenir la frescor. Els panells de malla als camals i la cintura elàstica t'ajuden a assolir qualsevol objectiu amb comoditat.
Nike Academy
Cada viatge cap a la grandesa comença dominant els aspectes bàsics. No ens malinterpretis: aquests pantalons poden ser moltes coses, però no bàsics! Tenen un disseny transpirable que capil·laritza la suor per mantenir la frescor. Els panells de malla als camals i la cintura elàstica t'ajuden a assolir qualsevol objectiu amb comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.6 estrelles
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
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