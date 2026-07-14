triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 7
Puntuació alta
Nike Academy Pantalons de futbol Dri-FIT - Dona - Team Red/Blanc/Blanc/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Pantalons de futbol Dri-FIT - Dona

44,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Cada viatge cap a la grandesa comença dominant els aspectes bàsics. No ens malinterpretis: aquests pantalons poden ser moltes coses, però no bàsics! Tenen un disseny transpirable que capil·laritza la suor per mantenir la frescor. Els panells de malla als camals i la cintura elàstica t'ajuden a assolir qualsevol objectiu amb comoditat.


  • Color mostrat: Team Red/Blanc/Blanc/Blanc
  • Model: HM0761-677

Nike Academy

44,99 €

Cada viatge cap a la grandesa comença dominant els aspectes bàsics. No ens malinterpretis: aquests pantalons poden ser moltes coses, però no bàsics! Tenen un disseny transpirable que capil·laritza la suor per mantenir la frescor. Els panells de malla als camals i la cintura elàstica t'ajuden a assolir qualsevol objectiu amb comoditat.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • La cintura elàstica amb cordó interior ofereix un ajust ferm.
  • Les cremalleres als bessons faciliten el canvi de roba.
  • Les butxaques laterals amb cremallera tenen prou capacitat per a la major part de telèfons.

Detalls del producte

  • Logotip Swoosh brodat a la cuixa esquerra
  • Cos/malla: 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Team Red/Blanc/Blanc/Blanc
  • Model: HM0761-677

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (12)

4.6 estrelles

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Nike Academy Pantalons de futbol Dri-FIT - Dona

Nike Academy

44,99 €

Completa el look

Inspiració esportiva amb el teu propi estil

Totes les peces per crear el teu estil exclusiu.

Col·lecció de primavera

Combina l'estètica esportiva amb el teu estil únic aquesta temporada.