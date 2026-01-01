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Nike Academy Motxilla de futbol (gran, 30 l) - Negre/Negre/Blanc

Nike Academy

Motxilla de futbol (gran, 30 l)

47,99 €
Negre/Negre/Blanc
Midnight Navy/Negre/Blanc
TALLA ÚNICA
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La motxilla Nike Academy presenta un disseny durador pensat per resistir qualsevol repte el dia del partit. Està preparada per a condicions humides o seques i presenta diversos compartiments per protegir l'equipament, com ara un de prou gran per a la pilota de futbol.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IO0912-010

Nike Academy

47,99 €

La motxilla Nike Academy presenta un disseny durador pensat per resistir qualsevol repte el dia del partit. Està preparada per a condicions humides o seques i presenta diversos compartiments per protegir l'equipament, com ara un de prou gran per a la pilota de futbol.

Avantatges

  • La cremallera resistent a l'aigua ofereix una protecció segura.
  • La part inferior renovada amb revestiment proporciona protecció contra les inclemències meteorològiques i més durabilitat.
  • Compartiment per a la roba seca o mullada que manté l'equipament organitzat i net.
  • Les butxaques laterals permeten desar-hi una ampolla d'aigua o altres objectes bàsics petits.
  • La funda és apta per a un portàtil de fins a 15 polzades.

Detalls del producte

  • 54 cm d'alçada x 33 cm d'amplada x 18 cm de profunditat
  • Cos: 100 % polièster. Funda impermeable: 100 % nylon.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IO0912-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Academy Motxilla de futbol (gran, 30 l)

    Nike Academy

    47,99 €

    Completa el look

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