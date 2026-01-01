Nike Academy
Motxilla de futbol (gran, 30 l)
La motxilla Nike Academy presenta un disseny durador pensat per resistir qualsevol repte el dia del partit. Està preparada per a condicions humides o seques i presenta diversos compartiments per protegir l'equipament, com ara un de prou gran per a la pilota de futbol.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IO0912-010
Nike Academy
La motxilla Nike Academy presenta un disseny durador pensat per resistir qualsevol repte el dia del partit. Està preparada per a condicions humides o seques i presenta diversos compartiments per protegir l'equipament, com ara un de prou gran per a la pilota de futbol.
Avantatges
- La cremallera resistent a l'aigua ofereix una protecció segura.
- La part inferior renovada amb revestiment proporciona protecció contra les inclemències meteorològiques i més durabilitat.
- Compartiment per a la roba seca o mullada que manté l'equipament organitzat i net.
- Les butxaques laterals permeten desar-hi una ampolla d'aigua o altres objectes bàsics petits.
- La funda és apta per a un portàtil de fins a 15 polzades.
Detalls del producte
- 54 cm d'alçada x 33 cm d'amplada x 18 cm de profunditat
- Cos: 100 % polièster. Funda impermeable: 100 % nylon.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IO0912-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Academy.
Nike Academy