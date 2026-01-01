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Nike Academy Guants de futbol Therma-FIT - Nen/a - Negre/Off White/Off White

Materials reciclats

Nike Academy

Guants de futbol Therma-FIT - Nen/a

24,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Planta cara al mal temps amb els guants Therma-FIT Academy. Estan confeccionats amb un material càlid que ajuda a mantenir el fred a ratlla perquè et puguis concentrar en el partit. Els palmells texturats permeten subjectar millor la pilota per llançar-la ràpidament.


  • Color mostrat: Negre/Off White/Off White
  • Model: IQ0663-011

Nike Academy

24,99 €

Planta cara al mal temps amb els guants Therma-FIT Academy. Estan confeccionats amb un material càlid que ajuda a mantenir el fred a ratlla perquè et puguis concentrar en el partit. Els palmells texturats permeten subjectar millor la pilota per llançar-la ràpidament.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Therma-FIT regula l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa quan fa fred.
  • Punys elàstics i flexibles per a un ajust segur.

Detalls del producte

  • 68 % polièster, 20 % nylon, 9 % silicona, 3 % elastà
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Off White/Off White
  • Model: IQ0663-011

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Academy Guants de futbol Therma-FIT - Nen/a

    Nike Academy

    24,99 €

    Completa el look