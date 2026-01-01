Materials reciclats
Nike Academy
Guants de futbol Therma-FIT - Nen/a
Planta cara al mal temps amb els guants Therma-FIT Academy. Estan confeccionats amb un material càlid que ajuda a mantenir el fred a ratlla perquè et puguis concentrar en el partit. Els palmells texturats permeten subjectar millor la pilota per llançar-la ràpidament.
- Color mostrat: Negre/Off White/Off White
- Model: IQ0663-011
Nike Academy
Planta cara al mal temps amb els guants Therma-FIT Academy. Estan confeccionats amb un material càlid que ajuda a mantenir el fred a ratlla perquè et puguis concentrar en el partit. Els palmells texturats permeten subjectar millor la pilota per llançar-la ràpidament.
Avantatges
- La tecnologia Nike Therma-FIT regula l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa quan fa fred.
- Punys elàstics i flexibles per a un ajust segur.
Detalls del producte
- 68 % polièster, 20 % nylon, 9 % silicona, 3 % elastà
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Off White/Off White
- Model: IQ0663-011
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Academy