Nike Academy Guants de futbol Therma-FIT - Nen/a

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Materials reciclats
No deixis que el fred t'aturi. La tecnologia Therma-FIT regula l'escalfor del cos per mantenir la calidesa, alhora que els punys flexibles ofereixen un ajust ferm que reté l'escalfor.
Nike Academy
No deixis que el fred t'aturi. La tecnologia Therma-FIT regula l'escalfor del cos per mantenir la calidesa, alhora que els punys flexibles ofereixen un ajust ferm que reté l'escalfor.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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3.6 estrelles
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
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