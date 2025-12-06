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Nike Academy Guants de futbol Therma-FIT - Nen/a - Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Guants de futbol Therma-FIT - Nen/a

27,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

No deixis que el fred t'aturi. La tecnologia Therma-FIT regula l'escalfor del cos per mantenir la calidesa, alhora que els punys flexibles ofereixen un ajust ferm que reté l'escalfor.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: HF0547-011

Nike Academy

27,99 €

No deixis que el fred t'aturi. La tecnologia Therma-FIT regula l'escalfor del cos per mantenir la calidesa, alhora que els punys flexibles ofereixen un ajust ferm que reté l'escalfor.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Therma-FIT regula l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa quan fa fred.
  • Els palmells texturats ofereixen més adherència.

Detalls del producte

  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • 62 % polièster, 28 % nylon, 5 % goma, 5 % elastà
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: HF0547-011

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (10)

3.6 estrelles

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

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