Nike Academy Elite
Pilota de futbol
Fabricada amb la nostra innovadora tecnologia OMNISculpt, la pilota de futbol Academy Elite incorpora ranures a la carcassa per oferir una trajectòria més precisa en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.
- Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
- Model: IQ0639-100
Nike Academy Elite
Fabricada amb la nostra innovadora tecnologia OMNISculpt, la pilota de futbol Academy Elite incorpora ranures a la carcassa per oferir una trajectòria més precisa en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.
Detalls del producte
- 47 % goma, 34 % poliuretà (PU), 14 % polièster, 3 % nylon, 2 % raió.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
- Model: IQ0639-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Academy Elite