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Nike Academy Elite Pilota de futbol - Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre

Nike Academy Elite

Pilota de futbol

64,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Fabricada amb la nostra innovadora tecnologia OMNISculpt, la pilota de futbol Academy Elite incorpora ranures a la carcassa per oferir una trajectòria més precisa en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.


  • Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
  • Model: IQ0639-100

Nike Academy Elite

64,99 €

Fabricada amb la nostra innovadora tecnologia OMNISculpt, la pilota de futbol Academy Elite incorpora ranures a la carcassa per oferir una trajectòria més precisa en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.

Detalls del producte

  • 47 % goma, 34 % poliuretà (PU), 14 % polièster, 3 % nylon, 2 % raió.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
  • Model: IQ0639-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Academy Elite Pilota de futbol

    Nike Academy Elite

    64,99 €

    Completa el look

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