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Nike Academy Bossa esportiva de futbol (18 l) - Negre/Negre/Blanc

Nike Academy

Bossa esportiva de futbol (18 l)

22,99 €
TALLA ÚNICA
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Gràcies al seu disseny lleuger i senzill, la bossa esportiva Nike Academy et permet emmagatzemar i transportar en un no res tot allò que necessites per entrenar, jugar i aprofitar al màxim el dia.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IO0924-010

Nike Academy

22,99 €

Gràcies al seu disseny lleuger i senzill, la bossa esportiva Nike Academy et permet emmagatzemar i transportar en un no res tot allò que necessites per entrenar, jugar i aprofitar al màxim el dia.

Avantatges

  • La butxaca petita amb cremallera et permet accedir ràpidament als objectes bàsics petits.
  • La part inferior renovada amb revestiment proporciona protecció contra les inclemències meteorològiques i més durabilitat.

Detalls del producte

  • 51 cm d'alçada x 36 cm d'amplada x 5 cm de profunditat
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IO0924-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Academy Bossa esportiva de futbol (18 l)

    Nike Academy

    22,99 €

    Completa el look

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