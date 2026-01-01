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Nike Academy
Bossa esportiva de futbol (18 l)
22,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Gràcies al seu disseny lleuger i senzill, la bossa esportiva Nike Academy et permet emmagatzemar i transportar en un no res tot allò que necessites per entrenar, jugar i aprofitar al màxim el dia.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IO0924-010
Nike Academy
22,99 €
Gràcies al seu disseny lleuger i senzill, la bossa esportiva Nike Academy et permet emmagatzemar i transportar en un no res tot allò que necessites per entrenar, jugar i aprofitar al màxim el dia.
Avantatges
- La butxaca petita amb cremallera et permet accedir ràpidament als objectes bàsics petits.
- La part inferior renovada amb revestiment proporciona protecció contra les inclemències meteorològiques i més durabilitat.
Detalls del producte
- 51 cm d'alçada x 36 cm d'amplada x 5 cm de profunditat
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IO0924-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Academy
22,99 €