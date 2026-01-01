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Nike Academy Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l) - Negre/Negre/Blanc

Nike Academy

Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l)

47,99 €
Negre/Negre/Blanc
Midnight Navy/Negre/Blanc
TALLA ÚNICA
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La bossa d'esport Nike Academy presenta un disseny durador per organitzar les coses. El gran compartiment principal i les butxaques laterals separades són ideals per desar-hi la pilota, les botes i la roba. Les diverses corretges fan que sigui fàcil de portar durant els desplaçaments.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IO0917-010

Nike Academy

47,99 €

La bossa d'esport Nike Academy presenta un disseny durador per organitzar les coses. El gran compartiment principal i les butxaques laterals separades són ideals per desar-hi la pilota, les botes i la roba. Les diverses corretges fan que sigui fàcil de portar durant els desplaçaments.

Avantatges

  • La part inferior renovada amb revestiment proporciona protecció contra les inclemències meteorològiques i més durabilitat.
  • La corretja regulable per a les espatlles i les nanses dobles ofereixen opcions de transport còmodes.
  • Les butxaques laterals permeten desar-hi una ampolla d'aigua o altres objectes bàsics petits.

Detalls del producte

  • Compartiment principal amb cremallera doble
  • 71 cm de llargada x 36 cm d'amplada x 36 cm d'alçada
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IO0917-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Academy Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l)

    Nike Academy

    47,99 €

    Completa el look

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