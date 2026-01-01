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Nike Academy "Alexia Putellas" Part superior de futbol Dri-FIT - Nena - Pure Platinum/Sea Coral/Negre

Materials reciclats

Nike Academy "Alexia Putellas"

Part superior de futbol Dri-FIT - Nena

34,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Alexia Putellas crea espai amb retallades creatives i ràpides, i porta el seu equip a la victòria de manera regular. Aquesta part superior Academy, lleugera i transpirable, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per permetre't moure't i jugar com Alexia sense que la suor et molesti.


  • Color mostrat: Pure Platinum/Sea Coral/Negre
  • Model: IO5797-043

Nike Academy "Alexia Putellas"

34,99 €

Alexia Putellas crea espai amb retallades creatives i ràpides, i porta el seu equip a la victòria de manera regular. Aquesta part superior Academy, lleugera i transpirable, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per permetre't moure't i jugar com Alexia sense que la suor et molesti.

Avantatges

  • Les costures laterals amb panells milloren la transpirabilitat per mantenir la frescor.
  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % polièster. Malla: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pure Platinum/Sea Coral/Negre
  • Model: IO5797-043

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 144 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Academy "Alexia Putellas" Part superior de futbol Dri-FIT - Nena

    Nike Academy "Alexia Putellas"

    34,99 €

    Completa el look

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