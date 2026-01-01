Materials reciclats
Nike Academy "Alexia Putellas"
Part superior de futbol Dri-FIT - Nena
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Alexia Putellas crea espai amb retallades creatives i ràpides, i porta el seu equip a la victòria de manera regular. Aquesta part superior Academy, lleugera i transpirable, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per permetre't moure't i jugar com Alexia sense que la suor et molesti.
- Color mostrat: Pure Platinum/Sea Coral/Negre
- Model: IO5797-043
Nike Academy "Alexia Putellas"
Alexia Putellas crea espai amb retallades creatives i ràpides, i porta el seu equip a la victòria de manera regular. Aquesta part superior Academy, lleugera i transpirable, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per permetre't moure't i jugar com Alexia sense que la suor et molesti.
Avantatges
- Les costures laterals amb panells milloren la transpirabilitat per mantenir la frescor.
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- Cos: 100 % polièster. Malla: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pure Platinum/Sea Coral/Negre
- Model: IO5797-043
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 144 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Academy "Alexia Putellas"