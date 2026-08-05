Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons xinos entallats Dri-FIT - Home

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
El teixit PerfectStretch té elàstic en quatre direccions i un look polit per oferir comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons xinos entallats inclouen un munt de butxaques i una veta per penjar-la fàcilment.
Nike 24.7 PerfectStretch
El teixit PerfectStretch té elàstic en quatre direccions i un look polit per oferir comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons xinos entallats inclouen un munt de butxaques i una veta per penjar-la fàcilment.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
La butxaca oculta amb cremallera a l'interior de la butxaca dreta té capacitat per la major part dels telèfons. La butxaca oberta de malla al costat esquerre és perfecta per desar-hi objectes petits. Totes les butxaques estan cosides a l'interior per evitar moviments inesperats durant tot el dia.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.6 estrelles
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Una nova col·lecció amb looks elegants i supercòmodes.
—Ishod Wair, skater 24.7
PerfectStretch és un teixit adaptat i elàstic en quatre direccions que ofereix una sensació de comoditat natural i un estil discret increïble.
Arriba més lluny amb looks sofisticats i un teixit adaptat i elàstic en quatre direccions.