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Puntuació alta
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons xinos entallats Dri-FIT - Home - Negre/Negre/Dark Smoke Grey

Materials reciclats

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalons xinos entallats Dri-FIT - Home

119,99 €
Negre/Negre/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Caqui
Obsidian/Negre/Dark Obsidian
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.

El teixit PerfectStretch té elàstic en quatre direccions i un look polit per oferir comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons xinos entallats inclouen un munt de butxaques i una veta per penjar-la fàcilment.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: HQ6918-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

El teixit PerfectStretch té elàstic en quatre direccions i un look polit per oferir comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons xinos entallats inclouen un munt de butxaques i una veta per penjar-la fàcilment.

Tecnologia de capil·larització de la suor

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Disseny amb sis butxaques

La butxaca oculta amb cremallera a l'interior de la butxaca dreta té capacitat per la major part dels telèfons. La butxaca oberta de malla al costat esquerre és perfecta per desar-hi objectes petits. Totes les butxaques estan cosides a l'interior per evitar moviments inesperats durant tot el dia.

Més avantatges

  • La cintura elàstica i les travetes proporcionen un ajust ferm.
  • Aquest producte proporciona protecció contra els raigs UVA i UVB del sol a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.

Detalls del producte

  • Veta exclusiva a la costura esquerra de la cintura
  • Travetes segellades
  • Tancament amb cremallera frontal i gafets
  • Cos: 100 % polièster. Interior de les butxaques: 86 % polièster, 14 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: HQ6918-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla 32/34 i fa 185 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia fa 180 cm d'alçada i porta una talla 42/32 (Talles grans i per a persones altes)
    • Ajust entallat: elegant i estret
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (26)

4.6 estrelles

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons xinos entallats Dri-FIT - Home

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Completa el look

Item 3 of 64

Comoditat per a tot el dia

Una nova col·lecció amb looks elegants i supercòmodes.

"Una comoditat increïble per a qualsevol lloc i qualsevol dia".

—Ishod Wair, skater 24.7

PerfectStretch

PerfectStretch és un teixit adaptat i elàstic en quatre direccions que ofereix una sensació de comoditat natural i un estil discret increïble.

Look sofisticat

Arriba més lluny amb looks sofisticats i un teixit adaptat i elàstic en quatre direccions.