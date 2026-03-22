Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons UV Dri-FIT - Home

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
PerfectStretch és un teixit elàstic en quatre direccions que ofereix un look polit i comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons d'ajust clàssic en treuen partit i inclouen dos plecs de cos sencer per a una sensació d'amplitud i una veta per penjar-los fàcilment.
Nike 24.7 PerfectStretch
PerfectStretch és un teixit elàstic en quatre direccions que ofereix un look polit i comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons d'ajust clàssic en treuen partit i inclouen dos plecs de cos sencer per a una sensació d'amplitud i una veta per penjar-los fàcilment.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
La butxaca oculta amb cremallera a l'interior de la butxaca dreta té capacitat per la major part dels telèfons. La butxaca oberta de malla al costat esquerre és perfecta per desar-hi objectes petits. Totes les butxaques estan cosides a l'interior per evitar moviments inesperats durant tot el dia.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch