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Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons UV Dri-FIT - Home - Negre/Negre/Dark Smoke Grey

Materials reciclats

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalons UV Dri-FIT - Home

139,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.

PerfectStretch és un teixit elàstic en quatre direccions que ofereix un look polit i comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons d'ajust clàssic en treuen partit i inclouen dos plecs de cos sencer per a una sensació d'amplitud i una veta per penjar-los fàcilment.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

PerfectStretch és un teixit elàstic en quatre direccions que ofereix un look polit i comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons d'ajust clàssic en treuen partit i inclouen dos plecs de cos sencer per a una sensació d'amplitud i una veta per penjar-los fàcilment.

Tecnologia de capil·larització de la suor

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Emmagatzematge segur

La butxaca oculta amb cremallera a l'interior de la butxaca dreta té capacitat per la major part dels telèfons. La butxaca oberta de malla al costat esquerre és perfecta per desar-hi objectes petits. Totes les butxaques estan cosides a l'interior per evitar moviments inesperats durant tot el dia.

Més avantatges

  • La cintura elàstica i les travetes proporcionen un ajust ferm.
  • La butxaca posterior dreta té un tancament amb cremallera.
  • Aquest producte proporciona protecció contra els raigs UVA i UVB del sol a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.

Detalls del producte

  • Veta exclusiva a la costura esquerra de la cintura
  • Tancament amb cremallera frontal i gafets
  • Cos: 100 % polièster. Interior de les butxaques: 86 % polièster, 14 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IF2123-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons UV Dri-FIT - Home

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Completa el look

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