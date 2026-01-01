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Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons amb camals rectes i protecció UV Dri-FIT - Home - Negre/Negre/Dark Smoke Grey

Materials reciclats

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalons amb camals rectes i protecció UV Dri-FIT - Home

129,99 €
Negre/Negre/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Negre/Velvet Brown
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons amples de camal rectes, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, fan de la comoditat una prioritat absoluta. Estan confeccionats amb tecnologia de capil·larització de la suor i protecció UV, i presenten el nostre teixit PerfectStretch, lleuger i entallat, per oferir un look impecable dissenyat per a una vida en moviment.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IM3631-010

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons amples de camal rectes, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, fan de la comoditat una prioritat absoluta. Estan confeccionats amb tecnologia de capil·larització de la suor i protecció UV, i presenten el nostre teixit PerfectStretch, lleuger i entallat, per oferir un look impecable dissenyat per a una vida en moviment.

Optimitza el teu descans

Amb Nike 24.7, la comoditat és la norma. Aquests bàsics d'inspiració esportiva, dissenyats per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, et permeten rendir al màxim en cada moment.

Transpirabilitat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

  • El teixit PerfectStretch s'ha confeccionat per acompanyar els moviments del cos durant tot el dia amb un disseny lleuger amb elàstic en quatre direccions.
  • La cintura elàstica té un toc frunzit a la part posterior per oferir una elasticitat dinàmica.
  • La butxaca oculta amb cremallera dins de la butxaca dreta permet desar-hi objectes petits.

Detalls del producte

  • Veta exclusiva per penjar la peça
  • Bragueta amb cremallera i tancament amb gafet
  • Butxaques laterals
  • Cos: 100 % polièster. Interior de les butxaques: 86 % polièster, 14 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IM3631-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia fa 191 cm d'alçada i porta una talla 2XL (Talles grans i per a persones altes)
    • Ajust relaxat: còmode i informal
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons amb camals rectes i protecció UV Dri-FIT - Home

    Nike 24.7 PerfectStretch

    129,99 €

    Completa el look

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