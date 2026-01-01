Materials reciclats
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalons amb camals rectes i protecció UV Dri-FIT - Home
Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons amples de camal rectes, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, fan de la comoditat una prioritat absoluta. Estan confeccionats amb tecnologia de capil·larització de la suor i protecció UV, i presenten el nostre teixit PerfectStretch, lleuger i entallat, per oferir un look impecable dissenyat per a una vida en moviment.
- Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
- Model: IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons amples de camal rectes, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, fan de la comoditat una prioritat absoluta. Estan confeccionats amb tecnologia de capil·larització de la suor i protecció UV, i presenten el nostre teixit PerfectStretch, lleuger i entallat, per oferir un look impecable dissenyat per a una vida en moviment.
Optimitza el teu descans
Amb Nike 24.7, la comoditat és la norma. Aquests bàsics d'inspiració esportiva, dissenyats per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, et permeten rendir al màxim en cada moment.
Transpirabilitat total
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Més avantatges
- El teixit PerfectStretch s'ha confeccionat per acompanyar els moviments del cos durant tot el dia amb un disseny lleuger amb elàstic en quatre direccions.
- La cintura elàstica té un toc frunzit a la part posterior per oferir una elasticitat dinàmica.
- La butxaca oculta amb cremallera dins de la butxaca dreta permet desar-hi objectes petits.
Detalls del producte
- Veta exclusiva per penjar la peça
- Bragueta amb cremallera i tancament amb gafet
- Butxaques laterals
- Cos: 100 % polièster. Interior de les butxaques: 86 % polièster, 14 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
- Model: IM3631-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- La persona de la fotografia fa 191 cm d'alçada i porta una talla 2XL (Talles grans i per a persones altes)
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike 24.7 PerfectStretch