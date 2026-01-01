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Nike 24.7 PerfectStretch Faldilla prisada de cintura alta amb protecció UV Dri-FIT - Dona - Negre/Dark Smoke Grey

Materials reciclats

Nike 24.7 PerfectStretch

Faldilla prisada de cintura alta amb protecció UV Dri-FIT - Dona

109,99 €
Negre/Dark Smoke Grey
Camo Green/Outdoor Green
Crema II/College Grey
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta faldilla amb capil·larització de la suor, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, t'ofereix llibertat de moviment. Està confeccionada amb el nostre teixit PerfectStretch, lleuger i entallat, per oferir un look impecable dissenyat per a una vida en moviment.


  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IR8705-010

Nike 24.7 PerfectStretch

109,99 €

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta faldilla amb capil·larització de la suor, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, t'ofereix llibertat de moviment. Està confeccionada amb el nostre teixit PerfectStretch, lleuger i entallat, per oferir un look impecable dissenyat per a una vida en moviment.

Optimitza el teu descans

Amb Nike 24.7, la comoditat és la norma. Aquests bàsics d'inspiració esportiva, dissenyats per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, et permeten rendir al màxim en cada moment.

Transpirabilitat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • El teixit PerfectStretch s'ha confeccionat per acompanyar els moviments del cos durant tot el dia amb un disseny lleuger amb elàstic en quatre direccions.
  • La cintura elàstica té un toc frunzit a la part posterior per oferir una elasticitat dinàmica.

Detalls del producte

  • Butxaques laterals
  • Veta exclusiva per penjar la peça
  • 83 % polièster, 17 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IR8705-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike 24.7 PerfectStretch Faldilla prisada de cintura alta amb protecció UV Dri-FIT - Dona

    Nike 24.7 PerfectStretch

    109,99 €

    Completa el look

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