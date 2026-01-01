Nike 24.7 ImpossiblySoft
Túnica amb cremallera completa Dri-FIT - Dona
Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta túnica lleugera, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, ofereix una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft li proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable.
- Color mostrat: Camo Green/Outdoor Green
- Model: IQ7051-303
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta túnica lleugera, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, ofereix una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft li proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable.
Optimitza el teu descans
Amb Nike 24.7, la comoditat és la norma. Aquests bàsics d'inspiració esportiva, dissenyats per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, et permeten rendir al màxim en cada moment.
Transpirabilitat total
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Més avantatges
- El nostre teixit suau de doble punt ImpossiblySoft està dissenyat per acompanyar-te durant tot el dia.
- Les espatlles caigudes i l'ajust ampli ofereixen més llibertat de moviment.
Detalls del producte
- Butxaques laterals
- Obertures a la vora
- Cremallera bidireccional
- Veta exclusiva per penjar la peça
- Cos: 51 % polièster, 25 % modal, 15 % cotó, 9 % elastà. Butxaques: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Camo Green/Outdoor Green
- Model: IQ7051-303
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft