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Nike 24.7 ImpossiblySoft Túnica amb cremallera completa Dri-FIT - Dona - Camo Green/Outdoor Green

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Túnica amb cremallera completa Dri-FIT - Dona

99,99 €
Camo Green/Outdoor Green
Crema II/College Grey
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta túnica lleugera, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, ofereix una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft li proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable.


  • Color mostrat: Camo Green/Outdoor Green
  • Model: IQ7051-303

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta túnica lleugera, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, ofereix una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft li proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable.

Optimitza el teu descans

Amb Nike 24.7, la comoditat és la norma. Aquests bàsics d'inspiració esportiva, dissenyats per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, et permeten rendir al màxim en cada moment.

Transpirabilitat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

  • El nostre teixit suau de doble punt ImpossiblySoft està dissenyat per acompanyar-te durant tot el dia.
  • Les espatlles caigudes i l'ajust ampli ofereixen més llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Butxaques laterals
  • Obertures a la vora
  • Cremallera bidireccional
  • Veta exclusiva per penjar la peça
  • Cos: 51 % polièster, 25 % modal, 15 % cotó, 9 % elastà. Butxaques: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Camo Green/Outdoor Green
  • Model: IQ7051-303

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Túnica amb cremallera completa Dri-FIT - Dona

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    99,99 €

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