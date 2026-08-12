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Nike 24.7 ImpossiblySoft Part superior oversized de coll rodó Dri-FIT - Dona - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Part superior oversized de coll rodó Dri-FIT - Dona

94,99 €
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
Negre/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Crema II/Crema II/College Grey
Tria una tallaGuia de talles
  • El disseny queda gran; et recomanem que demanis una talla menys
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El teixit ImpossiblySoft ofereix llibertat de moviment durant tot el dia amb una suavitat increïble. Aquesta part superior que capil·laritza la suor és molt flexible per proporcionar una comoditat imparable.


  • Color mostrat: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Model: HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

El teixit ImpossiblySoft ofereix llibertat de moviment durant tot el dia amb una suavitat increïble. Aquesta part superior que capil·laritza la suor és molt flexible per proporcionar una comoditat imparable.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • L'ajust oversized ofereix molta amplitud.

Detalls del producte

  • Logotip de silicona mat a la màniga esquerra
  • Veta exclusiva a la nuca per penjar la peça
  • 51 % polièster, 25 % modal, 15 % cotó, 9 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Model: HQ8193-104

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 180 cm d'alçada
    • Ajust oversized: ample i espaiós
    • El disseny queda gran; et recomanem que demanis una talla menys
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (85)

4.8 estrelles

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Part superior oversized de coll rodó Dri-FIT - Dona

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

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