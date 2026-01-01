Nike 24.7 ImpossiblySoft
Part superior de coll alt Dri-FIT - Home
El teixit ImpossiblySoft ofereix llibertat de moviment durant tot el dia amb una suavitat increïble. Aquesta part superior de coll alt de doble punt combina un look folgat i sofisticat amb la tecnologia Dri-FIT de capil·larització la suor per oferir la màxima comoditat vagis on vagis.
- Color mostrat: Pink Smoke/Light Boulder
- Model: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
El teixit ImpossiblySoft ofereix llibertat de moviment durant tot el dia amb una suavitat increïble. Aquesta part superior de coll alt de doble punt combina un look folgat i sofisticat amb la tecnologia Dri-FIT de capil·larització la suor per oferir la màxima comoditat vagis on vagis.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Les costures angulars a les espatlles i les cises caigudes afavoreixen la llibertat de moviment i la comoditat.
Detalls del producte
- Veta exclusiva per penjar la peça
- 51 % polièster, 25 % modal, 15 % cotó, 9 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pink Smoke/Light Boulder
- Model: IF2119-658
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 191 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft