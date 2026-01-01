Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Samarreta de màniga curta Dri-FIT - Home
Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta samarreta amb capil·larització de la suor, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, ofereix una sensació de lleugeresa i una caiguda fluida gràcies al nostre teixit ImpossiblySoft Light.
- Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
- Model: IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta samarreta amb capil·larització de la suor, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, ofereix una sensació de lleugeresa i una caiguda fluida gràcies al nostre teixit ImpossiblySoft Light.
Avantatges
- Nike 24.7 està pensat per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, és un bàsic d'inspiració esportiva que et permet rendir al màxim en cada moment.
- La tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- El nostre teixit ImpossiblySoft Light, confeccionat amb un teixit Knit de punt transpirable, ofereix una suavitat exquisida i un caient fluid.
Detalls del producte
- Veta exclusiva per penjar la peça
- 79 % modal, 21 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
- Model: IQ8273-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- La persona de la fotografia fa 196 cm d'alçada i porta una talla 3XL (Talles grans i per a persones altes)
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike 24.7 ImpossiblySoft Light.
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light