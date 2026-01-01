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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Samarreta de màniga curta Dri-FIT - Home - Negre/Negre/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Samarreta de màniga curta Dri-FIT - Home

69,99 €
Negre/Negre/Dark Smoke Grey
Cucumber Calm/Sail/Illusion Green
Light Orewood Brown/Sail/Light Iron Ore
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta samarreta amb capil·larització de la suor, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, ofereix una sensació de lleugeresa i una caiguda fluida gràcies al nostre teixit ImpossiblySoft Light.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IQ8273-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

69,99 €

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquesta samarreta amb capil·larització de la suor, dissenyada per a la recuperació i la preparació diària, ofereix una sensació de lleugeresa i una caiguda fluida gràcies al nostre teixit ImpossiblySoft Light.

Avantatges

  • Nike 24.7 està pensat per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, és un bàsic d'inspiració esportiva que et permet rendir al màxim en cada moment.
  • La tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El nostre teixit ImpossiblySoft Light, confeccionat amb un teixit Knit de punt transpirable, ofereix una suavitat exquisida i un caient fluid.

Detalls del producte

  • Veta exclusiva per penjar la peça
  • 79 % modal, 21 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IQ8273-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia fa 196 cm d'alçada i porta una talla 3XL (Talles grans i per a persones altes)
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Samarreta de màniga curta Dri-FIT - Home

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

    69,99 €

    Completa el look

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