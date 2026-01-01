Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Oberta • Tanca a les 20:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

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Horari de la botiga

dl. - dg.: 10:30 - 20:00

Serveis

  • Informació sobre les devolucions

    Informació sobre les devolucions

    Aquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

  • Bra Fit de Nike Fit

    Bra Fit de Nike Fit

    Trobar l'ajust perfecte és essencial. Aconsegueix els sostenidors i l'ajust adequats per a les teves activitats preferides.

  • Recompenses per a Members

    Recompenses per a Members

    Gaudeix d'ofertes i promocions de productes que oferim per donar les gràcies als nostres Members.

  • Click & Collect

    Click & Collect

    Les compres fetes a nike.com es poden recollir en aquesta botiga.

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